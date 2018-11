Martine Claret souhaite révolutionner l’ophtalmologie

Après un doctorat de recherche en pharmacologie et un stage dans le laboratoire Roche à Bâle, Martine Claret se rend compte qu'elle souhaite avant tout développer des applications au plus proche des patients. Cela doit passer par l'entreprise. Le hasard lui permet d'intégrer le laboratoire Dulcis spécialisé en ophtalmologie qui lui confia le service de contrôle des médicaments. Elle prend ensuite la direction de la R&D. En sept ans, elle devient une experte dans son domaine. Attirée par la mise sur le marché de médicaments, elle entre ensuite au Laboratoire des Granions et développe la partie ophtalmologie. Après la revente de l'entreprise dont elle est l'une des actionnaires, elle décide de créer sa propre société avec son mari.

Depuis 2003, Horus Pharma développe, met sur le marché et commercialise des solutions principalement oculaires. « Nous avons souhaité créer une entreprise qui s'inscrive dans la pérennité car, au-delà de l'intérêt que nous portons à ce secteur, nous pensons qu'il y a encore beaucoup à développer. Trois leviers sont pour cela nécessaires : la R&D, l'innovation et l'internationalisation. » L'entrepreneure imagine un premier produit, Vismed, la première solution oculaire à être prise en charge par la sécurité sociale. Elle invente des conditionnements spécifiques afin de proposer des produits sans conservateur « aux effets non délétères à long terme ». Et afin de développer son entreprise, alors que le marché français est très réglementé, elle décide de s'intéresser à l'export via un service de distribution et la création de filiales en Europe. Pour continuer sa croissance, elle met en place des partenariats avec des distributeurs dans de nouveaux pays « mais nous allons certainement avoir besoin de lever des fonds. » Horus Pharma compte à ce jour 145 employés pour un chiffre d'affaires 2017 de 43,1 millions d'euros.

« Bpifrance est un soutien primordial depuis la création de notre entreprise. Le niveau de compétence de leurs collaborateurs est excellent. Ils comprennent notre métier et nos besoins financiers en nous proposant des avances à des taux 0% et des contre garanties pour des banques classiques. Cela nous a permis de nous développer et d'exporter. »