T La Revue "spécial Engagement et RSE" vient de paraître

Qu'est-ce que s'engager aujourd'hui ? Pour quoi ? Pour qui ? Comment ? Citoyens, entreprises, dirigeants.... nous sommes de plus en plus nombreux à vouloir avoir un impact sur le monde. S'engager d'accord, mais pour quoi faire ? C'est ce que vous propose de découvrir le nouveau numéro de « T » La Revue de La Tribune : partir à la rencontre d'entreprises engagées, toutes générations, qui œuvrent pour la planète, l'inclusion, la santé et la culture. Mais également de comprendre ce qu'est la RSE, de décrypter la Loi Pacte, le concept d'entreprises à mission et comment en mesurer leur impact.

Les entreprises du XXIe siècle ont bien compris que leur engagement sociétal et environnemental était plus qu'un argument marketing ! Au-delà d'un business model, l'engagement est la clé d'une réconciliation entre salariés et dirigeants, mais pas que ! C'est la garantie d'une image positive, celle d'être un acteur essentiel pour l'intérêt général, celle qui permet de rétablir la confiance avec les consommateurs. Agir pour un monde meilleur : voilà en substance la raison d'être de beaucoup d'entreprises responsables aujourd'hui. Certaines agissent pour le bien commun, pour lutter contre le réchauffement climatique, pour les arts et la culture, pour un monde plus inclusif, égalitaire, mixte... À chacun son engagement, du moment que l'on s'engage !

Et depuis la crise sanitaire, fort est de constater que la société civile attend beaucoup des grands groupes, PME, PMI, TPE et startups, convaincue que leur rôle est primordial pour l'avenir de la planète. Exit la société de consommation conspuée par une jeunesse désabusée, qui loin de tout militantisme pour un parti politique auquel elle ne croit plus, crée des collectifs citoyens et se lance, pour certains, dans l'entrepreneuriat. Leur objectif : changer le monde ! Un programme ambitieux que décrypte et analyse les experts invités dans l'édition spéciale de T La Revue.

Une édition en deux parties incluant un supplément dédié aux initiatives en régions ; un numéro double qui invite à redéfinir la notion d'engagement au XXIe siècle autour d'invités prestigieux comme le philosophe Roger-Pol Droit, l'écrivain et diplomate Jean-Christophe Rufin, la secrétaire d'état à l'économie sociale et solidaire Olivia Grégoire, la philosophe Géraldine Mosna-Savoye, la présidente du directoire d'Enedis Marianne Laigneau, la vice-présidente à l'inclusion chez Sodexo, Bernadette Giard, le directeur général de la Maif et un panel de startuppers qui militent pour un monde meilleur.

Opération éditoriale et événementielle lancée par La Tribune, « Le Mois de l'Engagement », s'attache à décrypter, donner la parole, comprendre les enjeux économiques et financiers de l'engagement et la RSE dans les entreprises. Une opération à suivre sur latribune.fr et à vivre au coeur de nos régions avec la tournée Live de notre événement Partageons l'économie dont le grand rendez-vous se tiendra le 20 mai à La Maison de la Radio.