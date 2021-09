T La Revue "spécial Planète » vient de paraître !

C'est sans doute l'enjeu majeur du 21e siècle : sauvegarder notre Terre ! La planète bleue est en souffrance, d'aucun y voit même un chemin sans issue. Et pourtant il est encore temps d'agir. Notre responsabilité collective est plus que jamais sur le devant de la scène.

Société civile, entreprises, dirigeants, élus, tous ensemble nous avons le pouvoir de réparer et de régénérer la planète. La bonne nouvelle est que cette prise de conscience, en devenant efficiente, offre toutes les raisons d'espérer un avenir meilleur.

La transition écologique s'accélère dans tous les domaines d'activité ouvrant la voie à une économie verte et sobre. Le climat est devenu l'affaire de tous, la biodiversité inspire de plus en plus les écosystèmes entrepreneuriaux, et le mix énergétique même s'il fait débat, participe à la préservation de nos ressources.

Et si, après l'avoir malmenée, nous nous réconcilions enfin avec la Nature ?

C'est la grande question que la rédaction de T La Revue a posé aux experts et invités de ce numéro spécial. Avec l'envie de comprendre comment nous en étions arrivés là ; comment nous avions pu en « presque » conscience appauvrir nos sols et nos ressources. Comprendre également l'évolution du rapport de l'Homme à la Nature au fil des siècles et considérer une nouvelle approche contemporaine.

Un sommaire riche en décryptages et analyses

- Penser un avenir souhaitable avec le philosophe spécialiste de l'environnement Dominique Bourg qui prône les contours d'une vie plus harmonieuse dans une économie appelée à la sobriété.

- Décrypter les enjeux de la loi Climat et Résilience avec l'interview exclusive de la Ministre de la transition écologique, Barbara Pompili qui l'affirme haut et fort : « On ne fera pas payer la transition écologique aux plus pauvres ».

- Passer une journée avec le député européen Pascal Canfin, en charge de la Commission Environnement pour comprendre son rôle et ses actions au Parlement.

- Interroger l'ancienne ministre de l'Environnement Corinne Lepage et cerner les contours de ses actions en tant qu'avocate.

- Analyser la puissance de la finance verte, mais également décrypter la place du vivant dans l'écosystème des entreprises, et bien sûr explorer des solutions pour préserver le climat et nos ressources.

Enfin, partir à la rencontre de celles et ceux qui œuvrent pour un futur résilient tels :

la fondatrice de l'ONG Digital for The Planet Inès Leonarduzzi, la directrice générale de la Fondation L'Oréal Alexandra Palt, la directrice du développement durable de la Métropole de Nice Côte d'Azur Pauline Hérouan, le PDG de Pernod Ricard France Philippe Coutin, le président de Schneider Electric France Laurent Bataille, le directeur technique et performance Eau chez Veolia Philippe Sébérac, le président fondateur de Léa Nature Charles Kloboukoff, le jardinier en chef du Grand Parc de Versailles Alain Baraton, sans oublier les startuppers comme les créateurs du label citoyen Longtime qui lutte contre l'obsolescence programmé ou Rachel Delacour qui avec Sweet aide les entreprises à réduire leur empreinte carbone...

________________________________________________

T La Revue "spécial Planète" est disponible chez tous les marchands de presse et sur notre boutique en ligne