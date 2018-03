Altice veut croire en une amélioration pour ce début 2018

Altice a dit jeudi tabler sur une amélioration significative de ses activités en France dès le premier trimestre 2018, fort de sa récente réorganisation et d'une accélération de ses gains d'abonnés dans le mobile et la fibre à la fin de l'an dernier.

Le câblo-opérateur et groupe de médias fondé et contrôlé par Patrick Drahi a fait état d'une baisse de 1,6% de ses revenus en France en 2017, pénalisé par un recul du revenu moyen par abonné (ARPU) des abonnés mobiles de l'opérateur SFR sur un marché qui reste dominé par une guerre des promotions entre opérateurs.

Pour autant, au quatrième trimestre, SFR a réalisé sa meilleure performance trimestrielle en deux ans avec un gain de 80.000 abonnés à des forfaits mobiles (+199.000 sur 2017) et de 69.000 clients à la fibre (+193.000 sur l'année).

En revanche, SFR a continué à perdre des abonnés dans la téléphonie fixe, bien qu'à un rythme moindre (-45.000 au T4 2017 contre -61.000 au T4 2016, et -171.000 sur l'année 2017).

Les opérateurs concurrents Orange, Bouygues Telecom (groupe Bouygues) et Free (groupe Iliad ) ont tous trois fait état d'une progression de leurs revenus et de leurs abonnés l'an dernier.

"En 2018 et au-delà, nous resterons très concentrés sur les investissements pour nous développer en matière d'innovation, de services et de réseaux de qualité supérieure afin de proposer un portefeuille de produits plus solide et différencié pour répondre aux besoins de nos clients", déclare Dexter Goei, le directeur général d'Altice, cité dans le communiqué de résultats.