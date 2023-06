Semi-conducteurs : après des résultats records, Soitec guette un fort ralentissement de sa croissance

Le marché des semi-conducteurs a connu une activité record en 2022. Quelques entreprises ont profité de cet emballement de marché, tiré par les pénuries de ces composants essentiels aux appareils électroniques. Parmi elles, la française Soitec, un fabricant de substrats innovants (des éléments servant à la confection de puces) basé à Bernin, près de Grenoble. Soitec a ainsi affiché une hausse de son chiffre d'affaires de 26%, à 1,1 milliard d'euros pour son exercice fiscal 2022-23 (clos le 31 mars 2023) et un résultat opérationnel courant en hausse de 37%, à 267 millions d'euros, selon les résultats publiés jeudi.

« Le groupe a montré sa résilience et sa capacité d'adaptation, dévoilant ainsi la marge opérationnelle la plus élevée de son histoire, à 36% », a souligné dans une note Antoine Fraysse-Soulier, analyste chez le courtier eToro. Suite à la publication de ses résultats exceptionnels, le cours de la société coté à Euronext a grimpé de 1,1% sur un jour, à 138,3 euros ce jeudi.

Lire aussiSemi-conducteurs : « On peut fabriquer en Isère et être compétitif » (Pierre Barnabé, DG de Soitec)

Pour Pierre Barnabé, le PDG de l'entreprise, cette croissance s'explique par deux facteurs. « On est dans un marché pour lequel la demande est massive, notamment avec la hausse du nombre de composants dans les voitures et les téléphones », justifie-t-il. Selon les chiffres de Soitec, le marché mondial des semi-conducteurs valait 100 milliards d'euros en 1995, 300 milliards en 2010 et 575 milliards en 2023. Une inflation de la demande que le constructeur, qui emploie 2.100 personnes, a réussi à capter « car nos produits apportent une spécificité en termes d'application et de consommation d'électricité », justifie le chef d'entreprise.

Stagnation du chiffre d'affaires en 2023-2024

Mais après cette période faste, l'entreprise s'attend à « année plus difficile avec des revenus stables mais des changements dans la répartition de nos clients finaux », prévient Léa Alzingre, directrice financière du groupe. Soitec s'attend à une forte diminution du marché de la communication mobile (smartphones, ordinateurs, wifi), qui représente 75% des débouchés de leurs produits, « mais qui sera compensée par le développement de l'intelligence artificielle et des voitures autonomes », tient-elle à rassurer. Résultat : le chiffre d'affaires de l'exercice 2023-24 devrait être le même que celui de 2022-23 et les six premiers mois de l'année à venir devraient même être dans le rouge en termes de volume de ventes.

Soitec refuse toutefois de céder à la panique. Grâce à l'année 2022-23, la société a généré 1,3 milliard d'euros de fonds propres et 34 millions d'euros de flux de trésorerie « alors même qu'on a investi 244 millions d'euros en 2022 » rappelle Léa Alzingre. De quoi passer la période de creux sans crainte et même continuer à investir.

Triplement des ventes d'ici 2030

Passé cette période de ralentissement à moyen terme, les perspectives de Soitec restent ambitieuses. L'entreprise prévoit de générer un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros pour l'exercice 2025-26 -et même tripler ses ventes d'ici 2030- et de doubler son Ebidta (bénéfice avant impôt) d'ici à 2026 pour atteindre 40% du chiffre d'affaires « car toutes nos usines sont en pleine capacité en 2026 », précise la directrice financière.

Si la confiance de l'entreprise pour le long terme est aussi haute, c'est parce que le marché des semi-conducteurs devrait atteindre 1.000 milliards de dollars en 2030 « porté par le développement des voitures autonomes et de la 5G », explique le PDG de Soitec.

Lire aussiDeux ans après son lancement, la 5G a le vent en poupe

Et dans ce marché prometteur « nous deviendront incontournables pour tous les appareils qui souhaitent baisser leur consommation d'énergie », scande le PDG. Pour respecter ses objectifs de développement, l'entreprise compte investir 1 milliard d'euros répartis entre 24-26 usines et la confection de nouveaux produits. Mais comme pour toute entreprise dépendante d'autres acteurs, les perspectives de Soitec dépendront de l'évolution du marché des communications mobiles - qui devraient encore représenter 60% de leurs débouchés en 2026 -, de la domotique ou encore des véhicules autonomes.