Sécurisation des bureaux : le tourangeau Welcomr veut profiter du boom des espaces partagés

L'éditeur de progiciels Welcomr, spécialisé dans le contrôle d'accès des entreprises et des bureaux en mode « Saas », hébergé hors des serveurs internes, se dotera de son propre réseau d'installateurs agréés sur le territoire courant 2024. Utilisées notamment dans les espaces de co-working ainsi que de co-living, ses solutions sont actuellement distribuées et installées directement par les équipes, réduites, de la société basée à Tours. Welcomr compte ainsi labelliser d'ici fin 2024 une cinquantaine de revendeurs de ses produits.

« La société mettra en place un programme de formation expert, afin de permettre à nos futurs partenaires d'assurer un service optimal aux clients, assure Alexis Gollain, fondateur de Welcomr. Grâce à l'agrément obtenu, ils deviendront les véritables promoteurs et revendeurs de nos solutions ».

En maillant progressivement l'Hexagone, la société tourangelle ne cache pas son ambition d'entamer la seconde étape de son développement. Sans dévoiler son chiffre d'affaires actuel, elle compte ainsi aborder d'ici deux ans la phase industrielle de son activité de sécurisation des lieux via ses clés digitales.

« Sécurité optimale des lieux »

Mise sur les rails à Tours en 2016 par Alexis Gollain après trois années de R&D, Welcomr a d'emblée adopté une position à rebours des contrôles d'accès classiques, très majoritairement hébergés sur le serveur des entreprises. Ingénieur en électronique et spécialiste des solutions de paiement, le fondateur de la société propose au contraire ses solutions sur application mobile ou ordinateur, à partir d'un stockage des données sur le cloud.

« Notre dispositif est beaucoup plus léger et moins coûteux que la mise en place des infrastructures nécessaires au fonctionnement de serveurs internes, assure Alexis Follain qui a fait ses armes chez Gemalto et dans l'industrie des casinos. Outre la souplesse d'utilisation qu'il génère grâce au pilotage complet à distance, nos solutions d'accès assurent enfin une sécurité optimale des lieux ».

A la clé, un abonnement variable selon le nombre d'ouvertures à verrouiller et un investissement initial moyen de 1.000 euros par porte. Sur les 250 clients qui auraient déjà souscrit aux solutions de l'éditeur de logiciels tourangeau, figurent plusieurs références de grands comptes nationaux comme les groupes Swisslife, Alliance Real Estate, ou encore le sous-traitant d'arômes de parfums IFF. Les espaces de co-working Startway (La Poste) et Imagin' Office (Icade), ainsi que les résidences de co-living Travelski (Compagnie des Alpes) et Whoo (Legendre immobilier) sont également équipés avec les systèmes de clés numériques estampillés Welcomr.

Flex office porteur

Le marché du contrôle d'accès automatisé dans les bâtiments et dans les équipements connaît une progression ininterrompue de 5% à 10% par an depuis 2003. Cette tendance de fond a été encore amplifiée à partir de 2019 avec la généralisation du télétravail, en raison de la crise sanitaire.

« Elle a eu pour conséquence d'une part de multiplier les espaces de co-working, et d'autre part, d'espacer la présence physique des salariés dans les entreprises, constate Alexis Gollain. Dans les deux cas, les besoins en sécurité et en commodité ont conjointement augmenté de façon significative. Un temps réticentes à héberger leurs données d'accès à l'extérieur, les sociétés reviennent de surcroît sur cette appréhension ».

Dans ce contexte porteur, Welcomr lancera une seconde levée de fonds début 2024 pour recruter et étoffer sa gamme de produits. La startup avait déjà levé en 2020 trois millions d'euros auprès du fonds d'investissement Go Capital et d'une quinzaine de Business Angels. Afin d'accompagner l'effort commercial escompté à travers le futur réseau de revendeurs, Welcomr prévoit l'embauche de dix salariés supplémentaires en 2024 et 2025, portant ainsi ses effectifs à 30 collaborateurs.

Sur un marché du contrôle d'accès sur le cloud encore peu investi par les grands acteurs français, à l'instar du savoyard ARD basé à Gap, la société tourangelle vise un chiffre d'affaires de l'ordre de 15 millions d'euros d'ici cinq ans.