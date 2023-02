ChatGPT tout proche de réussir un difficile examen de médecine aux Etats-Unis

ChatGPT nous dit ce qu'est un robot conversationnel

Qui de mieux placé que ChatGPT pour définir ce qu'est un robot conversationnel ? On lui a donc demandé de nous donner un coup de main, il l'a fait bien volontiers.

« Bien sûr, je peux vous aider à rédiger un article sur les robots conversationnels. Les robots conversationnels sont des programmes informatiques conçus pour simuler une conversation humaine. Ils utilisent des techniques de traitement du langage naturel pour comprendre et générer du langage, ce qui leur permet d'interagir avec les utilisateurs de manière naturelle. Les robots conversationnels sont souvent utilisés dans des applications telles que les assistants virtuels, les chatbots, les systèmes de service à la clientèle, les systèmes de recommandation, etc.

L'un des principaux avantages des robots conversationnels est qu'ils permettent une interaction en temps réel avec les utilisateurs, ce qui peut rendre le processus plus efficace et plus agréable pour les utilisateurs. Les robots conversationnels peuvent également automatiser certaines tâches, telles que la réponse aux questions fréquentes, ce qui peut soulager la charge de travail des employés et améliorer l'expérience des utilisateurs. De plus, les robots conversationnels peuvent fonctionner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ce qui permet aux entreprises de rester connectées avec leurs clients en tout temps.

Cependant, il est important de noter que les robots conversationnels ne sont qu'une forme limitée d'intelligence artificielle et qu'ils ont des limites en termes de compréhension et de génération de langage. Les robots conversationnels peuvent également rencontrer des difficultés pour comprendre le langage figuré ou les nuances de la conversation humaine, ce qui peut entraîner des erreurs ou des interactions maladroites.

En conclusion, les robots conversationnels sont une technologie en évolution rapide qui offre de nombreux avantages pour les entreprises et les utilisateurs. Ils peuvent aider à automatiser les tâches, améliorer l'efficacité et renforcer la connectivité avec les clients. Cependant, les limites de cette technologie doivent être prises en compte pour s'assurer que les interactions avec les robots conversationnels soient efficaces et agréables. »