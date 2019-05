La justice prédictive, avancée ou danger ?

L'IA va-t-elle créer un Minority Report de la justice ? Dans le roman de Philip K. Dick qui a inspiré le film, des « Precogs » prédisent les crimes avant qu'ils aient été commis, permettant d'arrêter le coupable qui n'a encore rien fait... Certains le craignent au vu des progrès des algorithmes d'intelligence artificielle nourris par les masses de données disponibles avec l'open data, qui offre une ouverture massive et gratuite des bases de jurisprudence.

Ces logiciels proposés par des startups comme Predictice - dont la solution d'aide à la décision pour les professionnels du droit permet de calculer la probabilité de succès d'un contentieux ou le montant des indemnités susceptibles d'être obtenues devant une juridiction - seraient capables d'accélérer le règlement des litiges en analysant les décisions de justice pour en améliorer la prévisibilité.

« Par leur utilisation, les juges connaîtront mieux les pratiques juridictionnelles de leurs collègues et les parties pourront déterminer plus précisément les chances de succès d'une procédure juridictionnelle, ainsi que les moyens les plus pertinents à soulever », estimait Jean-Marc Sauvé, alors vice-président du Conseil d'État,...