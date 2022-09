Alliance avec Tencent, Assassin's Creed et séries Netflix : comment Ubisoft voit son avenir

Depuis son lancement en 2007, l'éditeur français Ubisoft a vendu plus de 200 millions d'unités de son jeu vidéo le plus emblématique, Assassin's Creed, soit 15 millions par titre. Pas étonnant, donc, que la célèbre franchise soit sur toutes les lèvres de la direction d'Ubisoft au moment de présenter les grands axes de développement pour l'année 2023.

Le prochain épisode de la poule aux œufs d'or d'Ubisoft sera donc intitulé "Mirage" et sortira en 2023 sur PC et consoles. L'action se déroulera à Bagdad à l'époque médiévale. L'enjeu pour l'entreprise : faire au moins aussi bien que le précédent opus, "Valhalla", sorti en 2020. En quinze ans, la franchise a dépassé le cap du milliard de revenus générés, d'après les derniers chiffres révélés cette semaine par Yves Guillemot, le patron et cofondateur du groupe.

Forcément, Ubisoft compte exploiter le filon jusqu'à la lie : plusieurs autres jeux Assassin's Creed sont dans les tuyaux. Leur nom : "Red", "Invictus", "Hexe" ou encore "Jade". Le premier se déroulera au Japon et sera un jeu solo tandis que Invictus sera un titre signant le retour du multijoueur dans la franchise. Le dernier est, lui, destiné au mobile et se déroulera en Chine.

Plus intéressant encore, l'éditeur prévoit de développer "à terme" un "hub", c'est-à-dire une plateforme où les joueurs auront accès à l'ensemble du catalogue de la licence, avec des passerelles entre les différents titres.

Netflix et les séries TV, relais de croissance pour Ubisoft

Si Assassin's Creed est l'une des principales raisons de la présence d'Ubisoft parmi les géants mondiaux du jeu vidéo, l'éditeur tricolore mise également sur d'autres titres phares et n'oublie pas de se diversifier, y compris avec d'autres acteurs. Ainsi, Ubisoft a signé un partenariat avec Netflix pour produire trois jeux vidéo mobiles pour le géant du streaming, et ce dès 2023. L'un d'entre eux sera notamment dérivé de la franchise Assassin's Creed.

Fortement concurrencé par d'autres services de streaming, comme Disney+, HBO Max ou encore Paramount+, Netflix cherche à se diversifier, notamment en se renforçant dans le jeu vidéo. Pour l'heure, ce n'est pas un succès : à peine 1% de ses utilisateurs joueraient aux jeux actuellement proposés sur la plateforme. Mais Netflix y croit et mise sur son partenariat avec Ubisoft, notamment en intégrant des franchises populaires comme Assassin's Creed, pour développer cet usage chez ses abonnés.

De son côté, Ubisoft compte poursuivre sa stratégie de diversification et d'adaptation de ses plus grands succès pour d'autres médias. Ainsi, avant sa future apparition sur Netflix, Assassin's Creed avait déjà été adaptée en BD ainsi qu'au cinéma en 2016.

L'éditeur mise beaucoup sur les films et les séries TV, perçus comme un moyen de renforcer sa notoriété et de toucher de nouveaux joueurs. Près d'une dizaine de films et séries tirés de ses jeux sont ainsi prévus dans les prochaines années, parmi lesquels "Les lapins crétins". Le studio pourrait également développer des séries TV lui-même en partenariat avec Netflix, comme il l'a déjà fait avec AppleTV+ avec la série Mythic Quest, une comédie sur... une entreprise de jeux vidéo largement inspirée d'Ubisoft.

Tencent, l'arme d'Ubisoft pour rester indépendant ?

Enfin, Yves Guillemot est également revenu sur l'alliance nouée cette semaine avec le chinois Tencent pour garder la main sur son groupe. Selon lui, cet accord lui donne "le droit de travailler avec tous (les partenaires) que nous voulons".

Dans le cadre de ce pacte, Tencent, déjà présent au capital du champion français du jeu vidéo depuis 2018, va investir 300 millions d'euros de plus et agir de concert avec la famille Guillemot. Ensemble, ils détiendront ainsi 24,9% des droits de vote du groupe. Le but : protéger Ubisoft d'une OPA hostile dans un contexte de grande consolidation dans le marché du jeu vidéo... et positionner Tencent, à plus long terme, comme un repreneur possible à l'heure où le studio français lorgne de plus en plus sur l'énorme marché chinois. L'annonce, mercredi, a fait chuter le titre Ubisoft en Bourse de plus de 15%, car l'annonce a mis fin à la bulle spéculative autour du rachat d'Ubisoft, acteur très convoité, par un autre géant du jeu vidéo.

Le groupe chinois avait fait son entrée au capital en 2018 après une longue lutte acharnée entre Vivendi, désireux de prendre le pouvoir chez l'éditeur, et les frères Guillemot. La bataille s'était soldée par le retrait du groupe de Vincent Bolloré, parti en emportant toutefois Gameloft, l'éditeur de jeux vidéo pour téléphones mobiles lâché à regret par les Guillemot.

L'arrivée de Tencent "renforce l'ancrage de l'actionnariat de référence d'Ubisoft autour de ses fondateurs et lui offre une stabilité essentielle pour son développement à long terme", s'est félicité son PDG, Yves Guillemot, cité dans un communiqué. L'entreprise asiatique, qui possède des parts dans plusieurs représentants du secteur comme Epic Games, l'éditeur du jeu phénomène "Fortnite", a estimé de son côté par la voix de son président, Martin Lau, que l'opération illustrait sa volonté d'investir "aux côtés de fondateurs créatifs".

Dans le détail, les 300 millions d'euros investis par Tencent dans le holding se répartissent entre 200 millions d'achat d'actions et 100 millions d'augmentation de capital, donc d'argent frais.