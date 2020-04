"Les meilleures compétences publiques et privées pour le Contact tracing français" (Laurent Giovachini)

La TRIBUNE : Vous vous êtes lancés dans le développement d'une application de Contact Tracing. Comment avez-vous fait pour vous regrouper ?

Laurent GIOVACHINI : Il s'agit à l'origine d'une initiative prise par quelques entreprises au sein de la fédération Syntec. Cette initiative a rapidement fusionné avec les travaux qu'Orange avait engagé de son côté pour donner naissance à un sextuor composé du cabinet de conseil SIA Partners, de Sopra Steria, d'Accenture au travers de sa filiale Octo Technology, d'Orange, de Dassault Systèmes et de Capgemini. Les six entreprises ont regroupé leurs compétences au sein d'un plateau virtuel qui a réussi à développer en six semaines une application opérationnelle. Très motivées par l'enjeu de santé publique, les équipes se sont retroussé les manches, ont travaillé sept jours sur sept et ont fait le job !

Pourquoi aussi rapidement ?

Parce qu'il fallait aller vite. Nous nous étions fixé l'objectif de disposer d'une version opérationnelle avant la fin du mois d'avril, sans savoir que le début du déconfinement serait finalement fixé au 11 mai. Pari tenu : depuis lundi dernier, un prototype est disponible, même si bien sûr il n'est pas encore...