2,5 milliards d'exemplaires de journaux ont été vendus en France en 2022

Malmenée, la presse papier fait toujours de la résistance avec quelque 2,5 milliards d'exemplaires de journaux vendus en 2022, dont 668 millions en version numérique. Au total la presse française - à savoir la presse grand public, la presse professionnelle et la presse gratuite - s'est diffusée à hauteur de 2,7 milliards d'exemplaires en 2022, soit 7,3 millions d'exemplaires par jour, indique l'ACPM.

La presse quotidienne régionale représente 40% de cette diffusion

Dans le détail, la presse quotidienne régionale représente 40% de cette diffusion, suivie par la presse magazine (32%), la presse quotidienne nationale (16%), la presse quotidienne du 7ème jour (6%), la presse quotidienne gratuite d'information (3%), la presse hebdomadaire régionale (2%) et la presse professionnelle (1%).

La presse quotidienne nationale est celle qui se vend le plus en version numérique (68%), contrairement à la presse quotidienne régionale dont l'essentiel des ventes est réalisée en format papier (85%), tout comme la presse magazine (79%). Les sites et applis de presse ont enregistré quant à eux plus de 25 milliards de visites

Une hausse des prix liée à la flambée des coûts du papier

Confrontés notamment à la flambée des coûts du papier, presque tous les quotidiens nationaux ont augmenté leurs prix en kiosques début janvier, de 10 à 30 centimes. « En un an seulement, le prix à la tonne de papier journal est passé de 400 à 1.000 euros », soulignait ainsi Le Télégramme, quotidien régional qui a relevé son prix de 10 centimes début 2023.

De son côté, l'éditeur et directeur du « pôle print » de L'Equipe, Eric Matton, justifie l'augmentation de dix centimes pour « maintenir » la « qualité journalistique » du titre dans un « contexte de transformation », le quotidien sportif misant sur l'augmentation de ses abonnements numériques.

Par ailleurs, dans un livre blanc, les différentes familles de presse France ont fait part de six pistes pour apporter leur pierre à la transition écologique « auprès à la fois des citoyens, des annonceurs, mais aussi des pouvoirs publics » selon Jean-Paul Dietsch, directeur général adjoint de l'ACPM.

(Avec AFP)