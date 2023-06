Football féminin : les diffuseurs des Bleues enfin dévoilés... pour les matchs d'après Mondial

A partir de la prochaine saison, et jusqu'en 2027, France Télévisions et W9 diffuseront les matches de l'équipe de France féminine, affirme la Fédération ce mardi 13 juin. Elle a également annoncé un nouvel accord avec Canal+. La chaîne cryptée retransmettra le championnat (D1 Arkema) jusqu'en 2029. Ces décisions ont été prises lors du comité exécutif de la Fédération française de football.

Pour ce qui est des matchs de l'équipe de France féminine, W9 ainsi que France 2 et France 3 diffuseront la nouvelle Ligue des nations, les qualifications à l'Euro-2025 et à la Coupe du monde 2027, ainsi que tous les matches amicaux de la période. Cette collaboration « offrira une exposition inédite à nos Bleues qui bénéficieront de la puissance conjuguée de deux groupes audiovisuels majeurs », se réjouit dans un communiqué Philippe Diallo, président de la FFF.

Canal+ et Vivendi, diffuseurs du championnat de France

Quant au championnat de France (D1 féminine), il sera toujours diffusé par le groupe Canal+, jusqu'en 2029, mais dans des conditions distinctes du contrat actuel. Lors de chaque journée de championnat, le vendredi et le dimanche soir à 21 heures, deux affiches seront retransmises en « prime », sur les chaînes et services du groupe Canal+. La chaîne cryptée diffusera également le nouveau tournoi final de la D1 Arkema prévu dès la saison prochaine, à savoir les demi-finales, la finale et le match pour la troisième place.

Le Groupe Vivendi diffusera les autres matchs sur son Dailymotion. « Le contrat inclut également la diffusion du Trophée des championnes », entre l'équipe championne de France et le lauréat de la Coupe de France, écrit la FFF. Selon l'ancien président de l'OL, Jean-Michel Aulas, membre du comité exécutif en charge du football féminin de haut-niveau, il s'agit de « deux partenariats TV d'envergure et novateurs, révélateurs du potentiel de croissance et de l'image du football féminin dans le monde et en France ».

Lire aussiPas de diffuseur pour la Coupe du monde de foot féminin : pourquoi ça coince

En revanche, on ne connaît toujours pas les diffuseurs de la prochaine Coupe du monde. Celle-ci aura lieu du 20 juillet au 20 août 2023, en Océanie. Pour rappel, la guerre entre la FIFA et les diffuseurs européens continue de menacer la retransmission de la compétition. A ce stade, aucun diffuseur n'a acheté les droits TV en Allemagne, en Italie, en Espagne et en France. La FIFA, l'instance qui organise la coupe du monde féminine 2023, rappelle depuis plusieurs mois qu'elle ne cédera pas la diffusion de cet événement à bas coût.

Lire aussiComment Roland Garros gonfle ses recettes d'édition en édition

(Avec AFP)