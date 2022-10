Netflix rebondit de manière spectaculaire et explose son record d'abonnés

Le rebond est spectaculaire. Netflix avait perdu près de 1,2 million d'abonnés au cours des six premiers mois de l'année. Le géant du streaming en a gagné le double, 2,4 millions, au cours des trois mois suivants (juillet-septembre), et atteint les 223 millions d'abonnés, explosant ainsi son record de fin 2021 (221,8 millions) réalisé au cours de la crise sanitaire et des multiples confinements qui l'ont accompagnée.

S'explique en partie par le retour cet été de séries très populaires comme la deuxième partie de la saison 4 de Stranger Things, les saisons 3 de Locke & Key et de Mes premières fois, ou encore le succès -attendu- de la nouveauté The Sandman, la performance est saluée par les investisseurs. L'action de Netflix a bondi de plus de 12% lors des échanges électroniques postérieurs à la clôture de la Bourse de New York.

Changement de modèle en vue

La performance est d'autant plus remarquable qu'elle n'est pas liée au changement de modèle décidé par la direction pour repartir de l'avant. Le pionnier du secteur a en effet pris deux décisions : resserrer la vis du côté des partages d'identifiants et mots de passe, qui permettent à plus de 100 millions de personnes d'accéder à la plateforme sans payer. Et proposer à partir de novembre une formule d'abonnement avec publicité.

Avec l'aide de son partenaire Microsoft, Netflix récoltera des informations comme le sexe et l'âge de ses utilisateurs. Objectif : faire plus tard du ciblage publicitaire dit comportemental, c'est-à-dire personnalisé en fonction des préférences des personnes, comme sur internet. De quoi justifier une hausse des prix pour les marques dans la mesure où les publicités finement ciblées à grande échelle apportent de meilleurs retours sur investissement.

ZOOM- ALLIANCE INÉDITE AVEC DES SALLES DE CINÉMA

Netflix a annoncé la semaine dernière une alliance inédite avec trois grands réseaux de salles obscures aux Etats-Unis, en leur laissant la primeur pour projeter le deuxième opus de la franchise « A couteaux tirés ». « Glass Onion : une histoire à couteaux tiré », film à énigmes où la superstar britannique Daniel Craig interprète un sagace détective, sortira au cinéma pendant une semaine du 23 au 29 novembre. Le géant du streaming a passé un accord avec trois réseaux majeurs de cinéma américains, Regal, AMC et Cineworld, pour leur accorder cette exclusivité : les abonnés de la plateforme devront eux attendre jusqu'au 23 décembre pour voir le film à la maison. Le long-métrage sera projeté dans seulement 600 salles, essentiellement aux Etats-Unis et dans d'autres marchés comme la Grande-Bretagne, l'Espagne, l'Australie ou l'Allemagne, mais pas en France. Cette union entre le groupe de Reed Hastings et les salles de cinéma fait figure de petite révolution: jusqu'ici Netflix s'autorisait des incursions dans les salles obscures pour des opérations marketing lors de festivals, ou pour permettre à ses films de concourir aux Oscars, mais n'avait jamais passé un accord comme celui-ci. Netflix avait déboursé l'an dernier plus de 460 millions de dollars pour racheter les droits de la franchise « A couteaux tirés », qui a rencontré un franc succès au box-office.

(Avec AFP)