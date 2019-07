Pourquoi les chaînes se tournent vers l'international ?

L'international, nouvel eldorado des diffuseurs français ? Déstabilisés sur leur marché local par la concurrence des plateformes mondiales, les groupes audiovisuels se tournent aujourd'hui plus volontiers vers l'étranger pour développer des marchés prometteurs. Chacun à sa manière et selon des approches différentes.

La course aux contenus, aux partenariats internationaux et aux exclusivités des droits a ainsi conduit TF1 à renforcer son implantation européenne via Newen (1.000 heures produites en 2018, dont Demain nous appartient, Plus belle la vie, Osmosis, Versailles). Cette société de production et de distribution acquise en 2015 a déjà pris des participations dans des sociétés de production en Belgique, aux Pays-Bas, en Hollande et au Danemark (Ares sur Netflix, The Bridge pour SVT en Suède et DR au Danemark). Avant un prochain développement en Europe du Sud, l'entreprise a annoncé le 10 juillet une cinquième prise de participation majoritaire dans la société canadienne Reel One, spécialisée dans la production et la distribution de fictions destinées au marché nord-américain et international. Comme l'indique Bibiane Godfroid, présidente de Newen, ces rachats vont permettre de « créer des synergies dans la distribution » et de pouvoir « plus facilement coproduire. »

Canal+ : vers 20 millions d'abonnés dans le monde

Tourné vers l'étranger depuis la création de la chaîne payante premium, le groupe Canal+ tire sa croissance du marché international. Implanté dans plus de 25 pays en Afrique (y compris au Nigéria via l'acquisition en juillet des actifs d'iRoko), en Pologne, au Vietnam et au Myanmar, il touche 7,4 millions d'abonnés. En mai, Canal+ a annoncé son projet d'acquérir l'opérateur de TV payante européen M7 (Bénélux, Europe centrale, 3 millions d'abonnés) pour plus de 1 milliard d'euros. Si la Commission européenne approuvait l'acquisition, le groupe, qui subit une érosion en France, totaliserait près de 20 millions d'abonnés dans le monde, dont 12 millions en Europe. Canal+, qui investit chaque année plus de 3 milliards d'euros dans la production TV et cinéma, trouverait aussi un débouché complémentaire pour ses contenus. Notamment ceux issus de sa filiale StudioCanal, qui a lancé une unité de production TV dédiée à la création de contenus premium pour un public international.

« Canal+ produit également des contenus à destination de ses marchés locaux à l'étranger », ajoute Léa Cunat, analyste pour le cabinet londonien Ampere Analysis, citant l'exemple d'Invisibles, première série originale produite en Afrique.

Lancement de M6 International au Maghreb et Afrique francophone

L'incertitude qui règne sur le marché audiovisuel français se traduit de manière encore plus symbolique par la nouvelle démarche de M6. Après celle de RTL France, l'acquisition pour 215 millions d'euros du pôle TV de Lagardère (hors Mezzo), à laquelle le CSA vient de donner son feu vert, ouvre au groupe privé, habitué jusqu'alors à la croissance interne, les portes du marché international.

Outre les chaînes payantes musicales et de divertissement (Elle Girl TV, MCM...) M6 met la main sur Gulli et les chaînes pour les 3-12 ans Canal J et TiJi. Aux sites et offres de rattrapage de ces chaînes s'ajoutent l'offre de SVOD GulliMax, et l'activité de distribution à l'international, qui compte les chaînes Gulli Africa, Gulli Bil Arabi (Moyen-Orient), Gulli Girl et TiJi Russia. Les compétences des équipes du pôle TV de Lagardère dans la distribution et la création d'antennes localisées, M6 entend les exploiter. Lors d'un déjeuner fin juin avec l'Association des journalistes médias, le président du directoire Nicolas de Tavernost a indiqué que son groupe prévoyait de lancer un signal baptisé M6 International à destination du Maghreb et de l'Afrique francophone. Cette chaîne proposera des programmes dont l'entreprise est propriétaire.

Désormais recentré sur son métier, M6 veut « impérativement se transformer en un groupe plurimédia construit en quatre pôles (TV, radio, digital, production) ».

Sur le marché français, l'entrée des chaînes et activités jeunesse dans le giron du groupe qui possède déjà 6ter sur la TNT, va renforcer significativement son offre à destination des familles. Un an avant l'arrêt de la chaîne jeunesse publique France 4, l'acquisition de Gulli (1,4% pda en juin) est un joli coup. Avec quatre canaux TNT, M6 va consolider son activité historique de télévision hertzienne.