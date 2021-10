Semi-conducteurs : pourquoi l'UE lance une enquête approfondie sur le rachat d'Arm par Nvidia

La Commission européenne a annoncé mercredi l'ouverture d'une enquête approfondie sur le projet de rachat du britannique Arm, un géant mondial de la conception d'architectures pour microprocesseurs, présent dans notamment 90% des téléphones mobiles, par le spécialiste américain Nvidia. Ce rachat pourrait avoir des effets négatifs sur les prix et la concurrence, qui plus est dans un secteur en pleine pénurie et au centre d'enjeux de souveraineté nationale.