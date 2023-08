Four Data, cette startup bourguignonne qui révolutionne l'approvisionnement en carburant des stations-service

Créée en 2018 à Dijon, Four Data se positionne sur le marché des distributeurs de carburant en apportant de l'innovation grâce aux capteurs placés dans les cuves de contenants (propane, biocombustibles, hydrogène, carburant). Via un logiciel de monitoring, ses clients comme TotalEnergies, peuvent suivre en temps réel leur consommation et être alertés dès qu'il faut remplir à nouveau les cuves, évitant ainsi les ruptures d'approvisionnement. « La data recolletée permet d'optimiser les tournées de livraison et de collecte de vrac liquide et solide, et donc des sites de stockage de l'énergie répartis sur l'ensemble du territoire », explique Yann de la Roche Saint-André, directeur général de Four Data.

La startup s'adresse aux marchés de l'énergie, de l'agriculture et des déchets. Cette solution qui permet d'optimiser les déplacements des transporteurs routiers contribue à la réduction de l'impact carbone de la logistique.

Devenir le leader sur le marché des objets connectés pour l'industrie Oil&Gaz en France

En rachetant Birdz, né de la fusion de Homerider Systems et de m2ocity et filiale à 100% de Veolia Eau France, en avril dernier, Four Data s'est offert l'acteur historique français et devient leader sur le marché des objets connectés pour l'industrie Oil&Gaz en France. « C'est un symbole important pour nos clients et pour le marché en général », confie Yann de la Roche Saint-André. Cette acquisition lui permet de doubler son portefeuille clients - passant de 6.000 à 12.000 centres de stockage équipés. Tout le personnel de Birdz a été repris, soit 12 salariés au total, avec une expérience, pour certains, de plus de dix ans. Ce qui amène Four Data à une trentaine de collaborateurs au total.

Birdz est un acteur majeur de l'IoT en France, et maîtrise toute la chaîne de valeurs, de la conception des capteurs jusqu'à la valorisation de millions de données collectées. L'entreprise disposait notamment de nombreux installateurs de capteurs, le point faible de Four Data avant ce rachat. « Nous nous sommes rendu compte il y près de deux ans que la partie installation et maintien d'opération était indispensable dans le cas d'importants déploiements », confie Yann de la Roche Saint-André. « Vous ne pouvez pas aller poser 1.000 ou 2.000 capteurs chez un client sans avoir un grand support technique », poursuit-il. C'est pourquoi Four Data sous-traitait cette partie, avant le rachat. En internalisant l'installation, l'entreprise s'enorgueillit de pouvoir proposer seulement quatre mois de délai entre le moment où le client commande un capteur et où un technicien intervient pour l'installation.

Accélérer son expansion à l'international

Le rachat de SilentSoft, société suisse, créée en 1991 à Lausanne, leader de la télémétrie dans le secteur énergétique, opéré un mois après celui de Birdz, permet à Four Data d'ouvrir une nouvelle porte pour conquérir le marché européen, en particulier la zone Allemagne, Autriche, Suisse. SilentSoft compte parmi ses clients Shell, Total, Antargaz. « Alors que nous étions très franco-français, notre objectif était de gagner des clients à l'étranger et des contrats d'installation », précise Yann de la Roche Saint-André. Au total, Four Data récupère un parc d'une douzaine de villes en Europe, soit au total 6.000 équipements à gérer. « La volonté de SilentSoft étaient de se recentrer sur leur marché à eux, en Suisse, et de nous laisser le parc européen qui finalement, était plus un poids qu'une valeur ajoutée », précise-t-il. Le métier de Four Data est de concevoir le capteur, de l'installer et de le maintenir en opération. Grâce au rachat de SilentSoft, l'entreprise peut conserver des contrats d'installation et de maintenance et ajoute une nouvelle compétence : la vente de capteurs à l'étranger.

Fort de plus de 40.000 capteurs répartis sur la France dans le secteur de l'énergie, soit 30.000 points de stockage à gérer, Four Data réalisait un chiffre d'affaires de 3,5 millions d'euros en 2022, qui devrait doubler grâce aux deux acquisitions en 2023, selon les estimations de son dirigeant. La société prévoit de s'installer en octobre prochain dans un nouveau bâtiment au cœur de Dijon pour accompagner sa croissance.