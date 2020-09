5G : dix questions sur une arrivée controversée

Huit ans après le lancement de la 4G, la France se prépare à l'arrivée d'une nouvelle technologie de communication mobile : la 5G. Ce mardi 29 septembre, à 9h30, l'Arcep, le régulateur des télécoms, va donner le coup d'envoi de la vente des fréquences dédiées à ce nouveau standard. Au terme d'une enchère qui rapportera un minimum de 2,17 milliards d'euros à l'Etat, Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free pourront proposer la 5G à leurs clients. Reportée de plusieurs mois à cause du coronavirus, cette vente se déroule dans un climat de défiance. Les écologistes, certains élus de gauche et plusieurs ONG fustigent une technologie perçue comme énergivore, potentiellement dangereuse pour la santé et dont l'utilité reste à démontrer. L'exécutif, lui, redoute un déclassement de l'économie française si le pays ne se convertit pas rapidement à la 5G. La Tribune fait le point.

Pourquoi les opérateurs achètent-ils de nouvelles fréquences ?

Pour proposer un service de téléphonie mobile, Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free ont besoin de deux choses : des antennes, qu'ils déploient tous les jours sur le territoire, et des fréquences. Ces dernières appartiennent à l'Etat, qui les loue pour plusieurs années aux opérateurs sous forme de licences. Pour la 5G, les opérateurs vont acquérir un premier jeu de fréquences à compter du mardi 29 septembre. Ce spectre, qui se situe dans la bande des 3,5 GHz a une particularité. Il s'agit de fréquences hautes. Ces dernières permettent d'offrir plus de débit que les fréquences utilisées aujourd'hui par les opérateurs, mais elles portent moins loin. Ces considérations sont importantes, car elles obligeront les opérateurs à densifier leurs réseaux. D'autres fréquences seront aussi utilisées pour la 5G : la bande des 700 MHz, qui sert aujourd'hui pour la 4G, et la nouvelle bande des 26 GHz. Cette dernière fait l'objet d'expérimentations et sera attribuée plus tard.

Combien ces nouvelles fréquences vont-elles coûter ?

Cher ! L'Etat retirera au minimum 2,17 milliards d'euros de cette vente. Dans le détail, Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free se sont déjà engagés à acheter chacun un gros bloc de fréquences de 50 MHz au prix fixe de 350 millions d'euros. Ce mardi, 11 blocs supplémentaires de 10 MHz seront mis aux...