Les collectivités fustigent un déploiement de la fibre qui « dévisse » dans les grandes villes

Après le coup de gueule de l'Arcep, qui a récemment fustigé le ralentissement du déploiement de la fibre en France, c'est au tour de l'Avicca d'enfoncer le clou. L'influente association regroupant les collectivités impliquées dans le numérique alerte, en particulier, sur la situation des zones dites « très denses ». Celles-ci regroupent 106 communes parmi les plus peuplées du pays, et représentant près de 8 millions de locaux et habitations. On y retrouve toutes les grandes agglomérations, comme Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Nice, Nantes ou encore Montpellier. Or, d'après l'Avicca, le rythme des déploiements est notoirement insuffisant pour espérer une couverture complète de ces territoires à l'horizon 2025, comme cela est prévu.

D'après les collectivités, seule une commune, celle de Châtillon, a atteint la complétude des déploiements. Le taux de locaux raccordables à la fibre, lui, n'a quasiment pas progressé au deuxième trimestre 2023. Il se situe aujourd'hui à un peu plus de 90%.

Crédits: Avicca

L'Avicca estime, en particulier, que les pouvoirs publics ont été roulés dans la farine. Quand le plan France Très haut débit, visant à apporter la fibre à tous les Français, a été imaginé voici 15 ans, les grands opérateurs privés et le régulateur ont fait valoir que la concurrence par les infrastructures permettrait seule de couvrir intégralement les grandes villes, qui rassemblent le plus de clients et sont jugées particulièrement rentables. Mais cela ne fonctionne pas, s'agace l'Avicca. L'association constate qu'il n'y a guère plus qu'Orange qui déploie véritablement la fibre dans ces territoires, et dans une moindre mesure SFR. Elle regrette que Bouygues Telecom et Free, eux, délaissent maintenant ces zones.

Pis, la situation se dégrade. Toujours selon l'Avicca, il arrive que, dans certaines villes, « le nombre de nouveaux locaux à raccorder recensés augmente plus rapidement que le nombre de nouveaux locaux effectivement raccordables ». Seules quelques communes voient leur taux de locaux raccordables à la fibre progresser de quelques points. C'est le cas à Nancy (où 77% des locaux sont raccordables), Montreuil (91%), Clichy (92%) ou encore Champs-sur-Marne (93%).

Absence d'obligation de couverture

Le problème, que ne précise pas l'Avicca, est que les opérateurs ne sont soumis à aucune obligation de couverture dans ces zones très denses. Ils y déploient la fibre comme bon leur semble. Le gouvernement en est bien conscient. C'est la raison pour laquelle Jean-Noël Barrot, ministre délégué en charge des Télécoms, espère bientôt nouer un nouvel accord avec les opérateurs pour s'assurer que tous les foyers des grandes villes auront bien, in fine, accès à la fibre, et éviter des trous dans la raquette.

En attendant, l'Avicca, très remontée, appelle à suspendre tous les projets visant à fermer le réseau cuivre, utilisé pour l'ADSL. « Avoir atteint la complétude des déploiements en fibre est un préalable, écrit-elle. Et là, nous n'en prenons pas le chemin. » Pas question de prendre le risque, selon elle, que certains foyers se retrouvent sans connexion Internet.