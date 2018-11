"Football Leaks : Mbappé assure payer tout ses impôts en France

Deux jours après les révélations sur les dessous de son transfert au Paris Saint-Germain, l'attaquant du club de la capitale Kylian Mbappé a donné des éléments d'information sur sa situation fiscale. Un devoir de transparence motivé par un article de Mediapart qui indiquait que, sur demande du clan Mbappé, le PSG payait directement les impôts de son jeune prodige. Des allégations réfutées par le principal intéressé. "C'est faux".

"Je n'aime pas trop parler de ce sujet mais vu que vous m'en parlez, je vais en parler. Je tiens à préciser que je paie tous mes impôts en France, sur tous mes revenus. On a annoncé différentes choses mais pour moi, le plus important c'était de savoir dans quel club je pouvais donner le meilleur de moi-même et poursuivre ma progression. Et j'ai choisi le Paris Saint-Germain tout naturellement", indique le joueur de 19 ans sur franceinfo.

Le PSG dans la tourmente

"Après, il ne faut pas oublier qu'il y a des négociations et tout ce que j'ai fait, même si il y a plein de choses qui sont fausses, je l'ai fait dans les règles", assure le champion du monde. Ces déclarations interviennent alors que le PSG, encore en lice pour une qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, est au centre de l'attention depuis ce jeudi et les dernières allégations issues des "Football Leaks" divulguées par Mediapart. Selon le média d'investigation, des recruteurs du PSG auraient eu recours au fichage ethnique dans le cadre de recrutements de jeunes joueurs. Le club a lancé une enquête interne et confirmé officiellement les faits.

La Ligue des droit de l'homme (LDH) a en tout cas annoncé son intention de porter plainte, la Licra (Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme) a évoqué des faits "très graves" et indiqué que sa "commission juridique" était "saisie". Enfin, la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, a fait part de sa "consternation".

(Avec AFP)