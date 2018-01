Neymar Jr, plus forte valeur marchande du football européen ?

Visiblement, le PSG ne s'est pas trompé cet été en déboursant 220 millions d'euros pour recruter Neymar Jr au FC Barcelone. En levant sa clause libératoire, le club parisien a ajouté une plus-value sportive importante à son effectif tout en payant le juste prix pour obtenir l'international brésilien.

En effet, selon les derniers travaux réalisés par le Centre International d'étude du sport de Neuchâtel, qui a publié ce matin son top 100 des joueurs possédant la plus forte valeur marchande au sein des cinq principaux championnats européens, Neymar Jr est le joueur disposant de la plus forte valeur de marché, avec un prix estimé à 213 millions d'euros, soit un montant proche de la somme déboursée par le club parisien. Neymar Jr devance son ex-coéquipier au FC Barcelone, Lionel Messi (202,2 millions d'euros) et l'avant-centre de Tottenham, Harry Kane (194,7 millions).

Mbappé dans le Top 10

Pour procéder à l'évaluation des différents joueurs, le CIES prend en compte de multiples critères liés au joueur, au club dans lequel il évolue et aux potentiels clubs acquéreurs. Des éléments sportifs, associés à certaines données comptables et financières, qui permettent au CIES d'obtenir un modèle prédictif, avec des valeurs estimées se rapprochant des montants observés sur le marché des transferts.

Au sein du Top 10, le Paris Saint-Germain parvient à y insérer un deuxième joueur. Et il s'agit à nouveau d'une recrue estivale : Kylian Mbappé. Le prix de l'ancien Monégasque est ainsi évalué à 192 millions d'euros. Soit un montant ayant connu une hausse de 100 millions d'euros au cours des six derniers mois ! Pour les experts du CIES, Kylian Mbappé ne devrait pas tarder à dépasser Neymar Jr en termes de valeur marchande. Le PSG devrait donc débourser une somme inférieure à la valeur de marché - l'option d'achat est estimée à 180 millions d'euros bonus compris - en fin de saison pour acquérir définitivement le joueur.

A noter que la méthode d'évaluation statistique employée par le CIES semble faire la part belle aux jeunes joueurs. Un seul joueur de plus de 30 ans parvient ainsi à intégrer le top 10 : il s'agit de Lionel Messi. Malgré d'incroyables performances affichées et le nouveau ballon d'or récemment gagné, Cristiano Ronaldo ne figure qu'au 49e rang avec une valeur estimée de l'ordre de 80,4 millions d'euros.

Monaco, Marseille et Lyon

Enfin, concernant la Ligue 1, hormis le PSG, trois autres clubs parviennent à hisser des joueurs au sein de ce top 100. L'AS Monaco réalise la prouesse d'en intégrer trois : Fabinho, classé au 50e rang avec une valeur de 79,3 millions d'euros, Thomas Lemar, 57e avec une valeur de transfert de 72,5 millions d'euros et Jemerson (55,4 millions). Néanmoins, il est peu probable que les deux premiers joueurs cités soient toujours Monégasques l'an prochain. Florian Thauvin (76e avec une valeur de 63,2 millions) et Nabil Fekir (83e - 60,7 millions) sont les deux autres éléments de L1 à figurer au sein de ce top 100.

Top 100 : http://www.football-observatory.com/IMG/sites/b5wp/2017/209/fr/

