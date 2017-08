En attendant Jackson Hole, l'euro baisse un peu face au dollar

La devise européenne baissait également face à la devise nippone, à 128,63 yens pour un euro contre 128,75 yens la veille au soir. Le dollar gagnait du terrain face à la monnaie japonaise, à 109,38 yens pour un dollar contre 108,97 yens lundi soir.

Prudence, prudence !

"L'événement clef de la semaine continue d'être le symposium de politique monétaire de Jackson Hole (Wyoming, centre ouest des États-Unis, Ndlr)", a commenté Hussein Sayed, un analyste de FXTM.

La présidente de la Réserve fédérale américaine (Fed) Janet Yellen et le président de la Banque centrale européenne (BCE) Mario Draghi s'exprimeront vendredi à l'occasion de cette conférence réunissant chaque année des représentants des grandes banques centrales mondiales.

"Les mouvements de l'euro à court terme devraient être délicats", dans l'attente du début jeudi de ce symposium de trois jours et surtout du discours de Mario Draghi, a prévenu Ipek Ozkardeskaya, analyste de London Capital Group.

En effet, les mouvements de l'euro oscillent depuis le début de la semaine entre petite hausse et faible baisse, les cambistes alternant achats à bon compte et prises de bénéfices. Ils décortiqueront les propos de M. Draghi en quête d'indices sur les perspectives monétaire de la zone euro et surtout sur le calendrier d'un éventuel début de diminution du programme de rachats d'actifs de la BCE.

Pas d'annonce de la BCE avant le 7 septembre

Les observateurs ne s'attendent dans l'ensemble pas à ce que M. Draghi dévoile en détails à Jackson Hole les projets de l'institution, contrairement à ce qu'il avait fait il y a cinq ans en y annonçant le lancement du programme. Mais pour Ipek Ozkardeskaya, il pourrait tester la réaction du marché avant d'annoncer le verdict final sur l'assouplissement quantitatif à l'issue de la réunion monétaire du 7 septembre.

En attendant, l'euro souffrait un peu de l'annonce d'un nouvel affaiblissement, et plus marqué qu'attendu, du moral des investisseurs en Allemagne en août, selon le baromètre réalisé par l'institut ZEW publié mardi.

"Le mouvement de vente du dollar fait une pause pour le moment, en attendant Jackson Hole", a observé Fawad Razaqzada, analyste de Forex.com.

Mais le billet vert restait tout de même sous pression cette semaine, du fait du contexte politique tumultueux aux États-Unis auquel s'ajoute un tableau économique qui reste en demi-teinte, alors que les investisseurs continuent à douter de la capacité de la Fed à relever comme attendu ses taux directeurs une troisième fois cette année.

"Un début de semaine plus calme permet au dollar de se reprendre un peu mais il reste proche de son récent plus bas (depuis début janvier 2015 atteint il y a trois semaines, à 1,1910 dollar pour un euro, Ndlr) et le risque d'une détérioration rapide de la situation reste élevé", a prévenu Craig Erlam, analyste chez Oanda.

"Les désaccords avec la Corée du Nord, les divisions au sein du Congrès américain, les négociations sur le plafond de la dette et la capacité à mettre en place les mesures fiscales et de stimulus tant attendues, tout cela va jouer un rôle significatif pour déterminer la direction que vont prendre les marchés", a abondé Hussein Sayed qui s'attend à ce que les investisseurs restent sur la défensive dans les mois à venir.

Pour les autres devises...

Vers 13h00 GMT, la livre britannique baissait face à la monnaie unique, à 91,71 pence pour un euro, atteignant même vers 11h55 GMT 91,75 pence, un nouveau plus bas depuis le 7 octobre 2016, date à laquelle elle était tombée à son niveau le plus faible en plus de sept ans et demi. La livre sterling baissait aussi face au dollar, à 1,2821 dollar pour une livre, tombant même vers 11h05 GMT, au plus bas en deux mois. La monnaie britannique restait lestée par les incertitudes liées à la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne (UE).

La monnaie suisse se stabilisait face à l'euro, à 1,1365 franc pour un euro, et baissait face au dollar, à 0,9665 franc pour un dollar.

La devise chinoise s'appréciait un peu face au billet vert, à 6,6630 yuans pour un dollar contre 6,6660 yuans lundi à 15h30 GMT.

L'once d'or a fini à 1.285,10 dollars au fixing du matin, contre 1.292,90 dollars lundi soir.

(avec agences)