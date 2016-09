Les taux d'interêt remontent

Non. Ne vous précipitez pas sur votre écran en pensant qu'il est déréglé. Vous avez bien lu. Les taux d'intérêt REMONTENT. Depuis combien d'années n'avez vous pas lu cette phrase. Étonnant qu'on en parle si peu mais sur les marchés depuis quelques jours c'est un vrai mouvement de fond qui touche tous les pays développés des États-Unis au Japon en passant par l'Europe.

J'AI UNE NOUVELLE SURPRENANTE

ET c'est même LA nouvelle qui agite les marchés actuellement. Et pour cause. Les taux d'intérêt remontent. Pas les taux à court terme qui sont toujours à zéro ou presque un peu partout dans les pays développés. Mais les taux à long terme. En quelques jours plus de l'équivalent de 1000 milliards de dollars d'emprunts d'état qui étaient à des taux négatifs sont repassés à des taux positifs. A commencer par les taux des emprunts d'état allemands à 10 ans qui sont repassés au-dessus de zéro. Et c'est particulièrement spectaculaire au Japon. Écoutez bien. Les taux à 30 ans japonais qui étaient à zéro en juillet sont passés à 0.55% cette semaine. Vous ne réalisez peut être pas mais c'est un mouvement colossal. L'équivalent d'un krach sur le marché des actions.

ON A PEUT ÊTRE TOUCHÉ LE FOND SUR LES TAUX ?

Jusqu'à présent, le marché des emprunts d'état et des dettes d'entreprises ne connaissaient qu'une direction: la baisse, et on avait l'impression qu'il n'y avait pas de limite aux taux négatifs. Il semble qu'on ait buté sur une barrière naturelle et que les marchés ont enfin commencé à réagir un peu partout, du Japon aux États-Unis en passant par l'Europe. Les raisons de cette hausse inattendue des taux d'intérêt ? La sensation que les banques centrales ne peuvent plus aller beaucoup plus loin dans le délire de liquidités. Et surtout le sentiment...

