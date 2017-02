Base haussière en construction

[PARA]Le Lyxor Stoxx Europe 600 Media permet d'investir dans le secteur des médias en Europe. Le Royaume Uni arrive loin devant avec 57,8% puis la France avec 21% viennent ensuite loin derrière le trio composé par L'Allemagne (6%), les Pays Bas (5,50%) et enfin le Luxembourg (5%). Les principales valeurs sont WPP 14,8%, Reed 9,3%, Vivendi 8,9%, Relx 8%, Publicis 6,8%, SKY 6,3%, Wolters Kluwer 5,5%, Prosieben 4,75%, ITV, 4,4% et SES 3,6%. Le contexte de moyen terme est le suivant : la grande séquence haussière débutée en 2009 a pris fin lors de l'été 2015. Sur la période les prix sont passés de 10,8 à 38,1 soit une progression de près de 300%. Après avoir subi une correction de 25%, les cours se stabilisent, une base haussière est en formation, sa hauteur est de 4 EUR approximativement (de 34 EUR à 29,80 EUR). Pour relancer la dynamique haussière qui avait dominé avant 2015, il faudra déclencher la figure et sortir par le haut de cette dernière. La configuration moyen terme reste neutre à ce stade. [PARA]A plus court terme, le support clé est 32 EUR soit le plus bas du début février renforcé par le passage de la moyenne mobile long terme. L'autre niveau important est 31,20 EUR, il s'agit du ratio de retracement de 61,8% de la dernière séquence de hausse intervenue depuis le mois de novembre 2016. Les résistances clés sont proches, il s'agit de 33,50 EUR, à savoir la résistance du mois de septembre 2016 et du mois de janvier 2017. Son dépassement donnerait un premier signal d'achat, le potentiel de hausse serait potentiel mais pas encore libéré car il y a une confluence d'autres résistances à dépasser. Elles sont regroupées dans un intervalle de prix serré. 34,03 EUR représente les points hauts de l'année 2016. 34,60 EUR est le ratio de retracement de Fibonacci de 62% de toute la baisse intervenue depuis le plus haut historique. Lors du dépassement de toutes ces difficultés, les objectifs seront alors 36,3 EUR et 38,10 EUR. Notre avis est positif à court terme. Idéalement se positionner à 32 EUR avec un stop-loss sous 31,20 EUR pour implémenter ce type de stratégie, l'alternative est de payer sur force lors du dépassement de la résistance clé située à 33,50 EUR. [PARA]