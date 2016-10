Yahoo dépecé, Yahoo piraté, mais Yahoo regonflé !

En difficulté depuis plusieurs années, l'entreprise dirigée depuis 2012 Marissa Mayer avait finalement accepté fin juillet de vendre son coeur de métier à l'opérateur de télécoms Verizon pour 4,8 milliards de dollars. (Crédits : Reuters)

Le géant, fragilisé par des résultats en berne depuis des années et dernièrement un cyberpiratage à grand échelle, a publié contre toute attente un bénéfice net plus que doublé. A New York, la Bourse a apprécié.