Apple songe à rapatrier une partie de la production d'iPhone aux Etats-Unis

Apple a-t-il anticipé la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine ? En juin dernier, la firme de Cupertino a demandé à ses deux principaux fournisseurs, les taïwanais Foxconn et Pegatron, d'évaluer le coût de production d'iPhone aux Etats-Unis, a dévoilé le site japonais Nikkei. Aucune des sociétés n'a fait de commentaire pour le moment.

Pegatron a refusé de se pencher sur le dossier, estimant le coût trop important, alors que Foxconn a accepté. Les deux groupes sortent environ 200 millions d'iPhone par an de leurs usines d'assemblages chinoises, selon Nikkei. Pendant sa campagne, Donald Trump a régulièrement pointé du doigt la marque à la pomme pour la production de ses smartphones en Chine. En mars, le candidat républicain a assuré : "Je vais forcer Apple à produire ses ordinateurs et ses iPhone sur nos terres, pas en Chine." Et de poursuivre : "En quoi ça nous aide qu'ils produisent en Chine ?" Donald Trump, qui souhaite réindustrialiser le pays, a proposé d'instaurer une taxe de 45% sur les produits importés de Chine. Selon le think tank Economic Policy Institute, les Etats-Unis ont perdu 5 millions d'emplois manufacturiers entre janvier 2000 et décembre 2014.

Lire aussi : La Chine menace d'arrêter de vendre l'iPhone si Trump persiste sur les droits de douane

Une production américaine ferait "doubler les prix"

Selon IHS Markit, le coût de production d'un iPhone 7 est d'environ 225 dollars pour un prix de vente à 649 dollars. Le coût des salaires américains, couplé aux infrastructures nécessaires, ferait "plus de doubler le prix" des iPhone, selon une source anonyme citée par Nikkei. Interrogé sur le sujet en 2015 par CBS, le président d'Apple Tim Cook formulait un autre bémol. "La Chine a mis l'accent sur la fabrication". Résultat : ils ont désormais des compétences plus poussées dans le domaine que les Etats-Unis, selon Tim Cook.

En 2013, Apple a déjà implanté une usine de production en Arizona, créant 2.000 emplois. Aux Etats-Unis, le groupe emploi directement 76.000 personnes, dont près de la moitié dans ses magasins.