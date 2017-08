Propriété intellectuelle : l'offensive des Etats-Unis irrite la Chine

Les rumeurs couraient depuis début août. Les Etats-Unis ont officiellement lancé une enquête vendredi, reprochant à la Chine des pratiques commerciales déloyales en matière de propriété intellectuelle. En cause : la législation chinoise qui instaure des transferts de hautes technologies pour les entreprises étrangères désireuses de pénétrer le marché local. Washington dit ainsi vouloir étudier les pratiques de la deuxième économie mondiale en ce qui concerne la propriété intellectuelle, le transfert de technologie et d'innovation pour déterminer si le comportement est "déraisonnable ou discriminatoire", portant atteinte au commerce américain, a déclaré vendredi dans un communiqué le représentant au commerce Robert Lighthizer.

Les infractions au droit de la propriété intellectuelle américaine commises par la Chine, premier partenaire commercial des Etats-Unis, pourraient avoisiner les 600 millions de dollars selon des responsables gouvernementaux interrogés par Reuters. L'administration Trump invoque la section 301 du Trade Act de 1974, très rarement utilisée depuis la création de l'Organisation mondiale du commerce en 1995. Cette disposition permet au président américain d'imposer unilatéralement des tarifs ou d'autres restrictions commerciales afin de protéger les industries nationales des "pratiques commerciales déloyales" des pays étrangers. Depuis sa campagne présidentielle, Donald Trump a agité cette menace en promettant à Pékin une taxe de 45% sur les importations chinoises.

"Il est de mon devoir et de ma responsabilité de protéger la technologie et l'industrie des travailleurs américains contre les actes injustes et abusifs", a déclaré Donald Trump à la Maison-Blanche ce lundi, rapporte Bloomberg.

"Nous allons résister à tout pays qui oblige illégalement les entreprises américaines à transférer leur technologie précieuse comme condition d'accès au marché."