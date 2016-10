Orange et Crédit Agricole dans le Top 3 du rayonnement numérique

On prend les mêmes et on recommence. Comme l'an dernier, Orange, Crédit Agricole et Microsoft sont réunis sur le podium du "rayonnement numérique", mais le géant américain du logiciel a repris sa deuxième place à la banque mutualiste, pour cette huitième édition. Ce sont "les champions du digital en France" selon le cabinet de conseil La Factory NPA qui établit ce classement de la performance des 100 premières marques annonceurs en France sur le numérique: le Web, les réseaux sociaux et le mobile.

Ce classement mesure l'utilisation par les marques des médias sociaux, de Facebook à YouTube, en passant par Instagram et l'appli SnapChat qui émerge (8 marques françaises présentes) : popularité de leurs sites et comptes, taille de leurs communautés, rythme de publication, etc. Cet indice évalue leur visibilité mais ne traduit pas le degré de maturité numérique interne des entreprises et l'avancement de leur transformation, comme le fait le classement de l'eCAC40 des Echos par exemple, qui place dans le trio de tête Engie, Orange et Société Générale.

[classement eCac40 2016 des Echos]

Ce "rayonnement numérique" mesuré par NPA évolue au gré des investissements et de l'engagement des marques. En janvier 2014, deux opérateurs télécoms trustaient le podium, au côté de la SNCF. En décembre 2012 aussi, mais il s'agissait d'Orange et Bouygues Telecom, devant la Fnac.

Le cabinet NPA relève notamment que la vidéo se démocratise et qu'Instagram devient de plus en plus populaire : 83% des marques du Top10 y sont présentes, contre 72% l'année précédente.