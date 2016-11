Fin de partie pour le Crotale (Thales) en Arabie saoudite ?

Le Délégué général pour l'armement Laurent Collet-Billon a-t-il annoncé la fin de la très longue campagne Mark 3 de Thales portant sur la vente à l'Arabie saoudite de nouveaux système de défense anti-aérienne de courte portée Crotale NG? C'est bien possible. "Un pays oriental (Arabie saoudite, ndlr) s'était déclaré intéressé par une actualisation de ses systèmes d'armes terrestres, mais il n'a pas donné suite", a-t-il expliqué lors de son audition sur le projet de loi de finances pour 2017 mi-octobre en réponse à la députée Marianne Dubois.

Des discussions qui se poursuivent

Pour autant, l'Arabie saoudite et Thales continuent de discuter sur ce dossier, assure-t-on à La Tribune. Ce qui ne veut pas dire qu'un contrat sera un jour signé. D'autant que cette campagne s'étire d'ailleurs sur plusieurs années entre Ryad et Paris. Elle avait rebondi au printemps dernier quand le groupe d'électronique avait présenté le missile VT1. Ce dernier avait détruit des roquettes en vol lors de démonstrations aux forces armées saoudiennes. Ce qui avait beaucoup intéressé Riyad soucieux de mieux protéger ses troupes et ses populations au contact des rebelles chiites houthis, qui utilisent fréquemment des roquettes pour bombarder du Yémen le sud du Royaume.

Thales avait donc refait une offre "en saoudisant" sa proposition. Les négociations portaient entre autre sur ce point précis entre le groupe et Riyad. Initialement, l'électronicien espère signer un contrat global (en plusieurs tranches ?) d'une valeur totale de 4 milliards d'euros pour équiper la défense anti-aérienne de courte portée du royaume, qui est composée de systèmes de missiles Shahine (Crotale amélioré, monté sur châssis AMX 30). Thales est le fournisseur attitré du Royaume depuis près de trente ans de sa défense anti-aérienne (contrat Al Thakeb en 1984).

Les Crotale en fin de vie en France

En outre, les Crotale R440 arrivent en France en fin de vie et ne peuvent plus être rénovés. Les dotations en missiles MVT1 nécessitent d'être remis à neuf au bout de quinze ans, soit en 2021. "Le Livre blanc ne confirme pas le maintien de la composante de courte portée, et le calendrier de décision sur ce sujet risque d'avoir un impact négatif sur le mode opérationnel, sur le site de Fleury-les-Aubrais où sont produits les Crotale et sur les clients étrangers qui envisagent de prolonger la durée de vie de leur système", a estimé Marianne Dubois.

Laurent Collet-Billon a rappelé que l'actuelle loi de programmation militaire (LPM) "ne fait aucune mention du remplacement ni même de la modernisation du Crotale". Et de préciser que "ce dossier reste donc à étudier". Dans le cadre de la modernisation des porteurs, notamment celle des frégates, d'autres solutions existent. C'est le cas des missiles d'interception, de combat et d'auto-défense (Mica) à lancement vertical (VL-Mica), ou des Mistral, deux produits proposés par le rival de Thales, le missilier européen MBDA. "Il faudra débattre de ce sujet lors de l'élaboration de la prochaine LPM, voire lors de l'éventuelle actualisation de la présente après l'élection présidentielle", a-t-il expliqué.