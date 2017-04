Les ventes de produits de la fille de Donald Trump, Ivanka, ont flambé en 2016

Ivanka Trump et son entreprise peuvent remercier papa. Les ventes des produits de la fille de Donald Trump ont bondi de près de 61% en 2016, a révélé lundi G-III Apparel Group LTD, la société fabriquant et écoulant entre autres les vêtements et accessoires appartenant à la marque d'Ivanka Trump.

Des chiffres encore partiels

Il est encore difficile d'évaluer l'impact précis de l'élection de Donald Trump sur les ventes de vêtements et d'accessoires de sa fille. Les chiffres publiés ce lundi ne couvrent que la période de février 2016 au 31 janvier 2017, qui correspond à l'exercice fiscal 2016/17 et ne portent que sur les ventes aux grossistes, précise la société dans un document adressé au gendarme américain de la Bourse, la SEC. Ils n'incluent donc ni les ventes au détail (en magasins) ni le mois de février, au cours duquel les enseignes américaines Nordstrom et Marcus Neiman Marcus ont retiré de leurs magasins les vêtements et accessoires Ivanka Trump, sous la pression d'un appel au boycott du site "Grab your Wallet".

Cette décision avait déclenché une polémique en février dernier. La proche conseillère de Donald Trump Kellyanne Conway avait lancé un appel en direct à la télévision à aller acheter ces produits, ravivant au passage les soupçons de conflits d'intérêts entre les affaires de la famille Trump et la Maison Blanche.

Un chiffre d'affaires de 47,3 millions de dollars

Le chiffre d'affaires généré par les produits Ivanka Trump est ressorti à 47,3 millions de dollars au cours de cet exercice 2016/17, contre 29,4 millions au cours de l'exercice précédent. Le groupe G-III Apparel, qui dispose également des licences pour les marques Calvin Klein, Tommy Hilfiger ou encore Levi's et Karl Lagerfeld, ajoute que la griffe Ivanka Trump fait partie des trois principales marques ayant contribué à une hausse de son bénéfice opérationnel. Celui-ci s'est élevé à 840,9 millions de dollars lors de cet exercice, contre 836,8 millions un an plus tôt.

Ces résultats vont à l'encontre des déclarations de Nordstrom qui avait justifié sa décision de ne plus vendre la ligne de vêtements et d'accessoires d'Ivanka Trump par une chute des ventes.

