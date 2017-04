McDonald's accusé de "manipulation des prix" devant plusieurs autorités de la concurrence en Europe

L'association des consommateurs CGT a saisi mardi l'Autorité de la concurrence au sujet des "pratiques anticoncurrentielles" du groupe McDonald's, qui auraient conduit à un "surcoût pour les consommateurs estimé à 232 millions d'euros en 2015". Des initiatives similaires ont eu lieu de la part d'organisations de protection des consommateurs en Allemagne et en Italie. Dans un communiqué annonçant cette saisine, l'Indécosa-CGT fait part d'une "apparente manipulation des prix de la part de McDonald's France" qui pousserait ses franchisés à "afficher des prix supérieurs à ceux des restaurants exploités directement par l'enseigne", en "abusant de sa position dominante".

Ce n'est pas tout à fait nouveau, en octobre dernier, QueChoisir dénonçait dans son enquête sur 88 établissements de l'Hexagone, des prix qui peuvent varier du simple au double dans un même ville, beaucoup plus souvent dans les restaurants franchisés.

Les franchisés, piliers du réseau McDonald's

Le document dont Reuters a pris connaissance évoque des clauses anticoncurrentielles telles que lier un accord de franchise à un accord de location, imposer des restrictions sur les fournisseurs, et fixer des loyers excessifs pour les murs.

La franchise est un pilier du modèle économique de McDonald's, qui ne possède en propre que 20% des restaurants de son réseau. En France, la proportion n'est pas aussi forte : la chaîne de restauration rapide compte 1.400 points de vente, dont plus de 900 restaurants franchisés. Selon l'Indécosa-CGT, "des pratiques similaires ont été observées en Allemagne et en Italie" et les autorités compétentes ont également été saisies dans ces deux pays.

McDonald's nie toute inégalité de traitement

Interrogée par l'AFP, l'Autorité de la concurrence a confirmé ce dépôt de saisine, mais s'est refusé à tout commentaire. Sollicité, McDonald's a dit "nie[r] catégoriquement les faits [...]".

"Les restaurants compagnie et les restaurants franchisés exploités par des locataires-gérants sont assujettis à des redevances calculés selon la même méthodologie. Il existe une parfaite égalité de traitement entre ces deux types de restaurants", a ajouté le leader de la restauration rapide en France.

Fraude fiscale ? Le parquet financier enquête

Le collectif "McDo passe à la caisse", qui rassemble syndicats et associations, a annoncé de son côté des actions mercredi dans plusieurs villes de France (Paris, Grenoble, Lille, Reims, Toulouse, Lyon, Rennes, Bordeaux, Marseille...) à 18 heures, heure à partir de laquelle "tous les McDonald's de France travaillent pour l'évasion fiscale", selon le collectif.

Une enquête préliminaire a été ouverte début 2016 par le parquet national financier après le dépôt d'une plainte d'élus syndicaux contre McDonald's France pour "blanchiment de fraude fiscale en bande organisée" et abus de biens sociaux. Ces élus ont mis en cause des pratiques fiscales rendant "impossible" tout bénéfice, avec des redevances versées à une société au Luxembourg.

(avec AFP et Reuters)