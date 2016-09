Sécurité automobile : les hackers plus rapides que les constructeurs

Jamais deux sans trois pour Tesla. Après des accidents sous Autopilot et une model S qui prend feu, le véhicule phare du constructeur américain s'est fait pirater. Une équipe de chercheurs du Keen security lab, propriété du géant chinois de l'Internet Tencent, est parvenue à prendre le contrôle à distance de la Tesla.

Les hackers ont réussi à prendre en main la gestion des essuie-glaces, des rétroviseurs mais aussi et plus dangereux, du freinage sur près de 20 kilomètres. Les chercheurs ont ainsi mis en évidence une vulnérabilité au niveau du navigateur web. Pour que le piratage fonctionne, le véhicule doit être connecté à un Wifi hotspot malveillant, ce qui est peu probable au quotidien. Tesla a indiqué au site d'information américain The Verge que le problème était déjà résolu via une mise à jour du système.

100 millions de véhicules concernés par une faille de sécurité

Ce n'est pas la première fois que des véhicules se font pirater. En 2015, un duo d'américains avaient pris le contrôle d'une Jeep Cherokee (Chrysler) alors qu'un journaliste du site d'information Wired était au volant. Le constructeur avait annoncé le rappel de plus de 1,4 millions de ces voitures pour réparer la faille. En août dernier, le duo a récidivé. Embauchés depuis au laboratoire d'Uber, ils ont développé un nouveau protocole de piratage et ont réussi, sur le même modèle de Jeep, à contrôler la direction du véhicule.

Les modèles de Tesla et Chrysler ne sont pas les seuls à être vulnérables. En août dernier, des chercheurs en Allemagne et en Grande-Bretagne ont découvert une faille de sécurité dans le système d'ouverture et de fermeture à distance d'environ 100 millions de véhicules dans le monde. Plusieurs constructeurs sont touchés, de Renault à Volkswagen en passant par Fiat.

Tesla toujours plus vite

Ces derniers mois, les mauvaises nouvelles se multiplient pour Tesla. En mai dernier, un conducteur a péri dans un accident en Floride, alors qu'il avait enclenché l'option Autopilot, une assistance à la conduite. Mi-août, une Model S a pris feu spontanément à Bayonne à l'occasion d'un essai lors d'un événement organisé par le constructeur. La découverte des hackers de Tencent n'améliore pas l'image de l'américain.

Dans sa course à l'innovation, le patron de Tesla Elon Musk veut aller vite, peut-être trop vite. Comme Uber, il affiche sa volonté de mettre sur les routes le plus rapidement possible des véhicules équipés d'un système d'intelligence artificielle pour arriver, à terme, à commercialiser des véhicules 100% autonomes. Bien que la sécurité soit un critère clé dans l'acte d'achat des automobilistes, les constructeurs ne semblent pas enclins à la patience.