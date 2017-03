Sortie de route pour Ferdinand Piëch (Porsche) ?

Ferdinand Piëch, l'ex-président du conseil de surveillance de Volkswagen , pourrait bien perdre son siège chez Porsche SE , rapporte le Bild am Sonntag. Les actionnaires de Porsche SE se prononceront sur la future composition du conseil de surveillance de la holding à l'occasion de l'assemblée générale annuelle du 30 mai. La liste définitive des candidats doit être bouclée d'ici la mi-avril et si Wolfgang Porsche et Hans Michel Piëch, le frère de Ferdinand, y figurent ce n'est pas le cas de ce dernier, ajoute Bild am Sonntag, citant une source proches du dossier.

Un porte-parole de Porsche SE, qui détient 52% des droits de vote de Volkswagen, a dit que la composition définitive du conseil de surveillance n'avait pas encore été décidée. Ferdinand Piëch n'était pas joignable dans l'immédiat. Il avait démissionné de la présidence de Volkswagen à la suite d'un conflit avec l'ex-président du directoire Martin Winterkorn en avril 2015. Volkswagen avait fait savoir le mois dernier qu'il étudiait des mesures à l'encontre de Ferdinand Piëch à la suite d'informations suivant lesquelles il avait accusé des membres du conseil de surveillance de n'avoir pas réagi au scandale des tests d'émissions polluantes aux Etats-Unis.