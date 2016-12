Dieselgate : Volkswagen va débourser un milliard de dollars de plus aux Etats-Unis

Volkswagen va devoir à nouveau sortir le porte-monnaie. Le constructeur est parvenu à un nouvel accord avec les autorités américaines pour un plan d'indemnisation de 80.000 véhicules équipés de moteurs 3,0 litres et impliqués dans le scandale des moteurs truqués. Il concerne notamment les voitures de marque Porsche et Audi.

Ce plan coûtera un milliard de dollars (960 millions d'euros) au constructeur, en plus des 15 milliards de dollars déjà promis pour indemniser les propriétaires de véhicules équipés avec une motorisation moins puissante. Au total, Volkswagen a reconnu que 600.000 voitures vendues aux Etats-Unis possédaient un logiciel truqueur, faussant le niveau réel d'émissions de gaz polluants.

"Indemnisations substantielles"

Les détails financiers de ce nouveau plan négocié avec le département de la Justice, l'agence environnementale américaine (EPA) et l'Etat de Californie, restent encore confidentiels, a relevé le juge fédéral de San Francisco Charles Breyer, qui a toutefois assuré que les automobilistes lésés recevront des "indemnisations substantielles".

D'après les quelques modalités révélées par le juge, pour les moteurs 3 litres les plus anciens (entre 2009 et 2012), les automobilistes pourront faire réparer leur véhicule ou le faire racheter par Volkswagen. Pour les modèles plus récents, VW assure être en mesure de réparer tous les véhicules concernés, a ajouté le juge Breyer, qui doit donner son accord final d'ici au 31 janvier prochain. Même en cas de feu vert, Volkswagen restera sous le coup d'une enquête pénale aux Etats-Unis et fait face à de nombreuses autres poursuites judiciaires dans le monde.

