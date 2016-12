Le tunnel le plus long du monde (57 km) est en service en Suisse

Le tunnel le plus long du monde, destiné en Suisse à faciliter les échanges entre le nord et le sud de l'Europe, a été ouvert au trafic ce dimanche, selon les chemins de fer fédéraux suisses. Ce tunnel baptisé GBT (Gotthard Base Tunnel) entre les villes de Zurich et Lugano a une longueur de 57 km et traverse le mont Saint-Gothard dans les Alpes. "C'est Noël!", a lancé Andreas Meyer, patron des chemins de fer suisses (SBB), cité par l'agence ATS, après un premier trajet d'un train de voyageurs parti de Zurich à 06H09 (05H09 GMT) et arrivé à Lugano à 08H17 (07H17).

Grâce à ce tunnel, "les clients du trafic marchandises et du trafic voyageurs bénéficieront de relations plus nombreuses et plus fiables, ainsi que de temps de trajet plus courts", a précisé un communiqué des chemins de fer suisses.

Un coût de près de 11 milliards d'euros

Le tunnel de plus long du monde avait été inauguré en juin par le président de la Confédération helvétique Johan Schneider-Ammann, en présence du président français François Hollande, de la chancelière allemande Angela Merkel, du Premier ministre italien Matteo Renzi et du chancelier autrichien Christian Kern. Après l'ouvrage suisse, les plus longs tunnels au monde sont le Seikan tunnel au Japon (53,9 km) et le Tunnel sous la Manche entre la France et la Grande-Bretagne (50,5 km).

L'ouvrage colossal a nécessité 17 ans de travaux et a coûté près de 11 milliards d'euros. Le nouveau corridor Rhin-Alpes relie en ligne directe la Mer du Nord et la Méditerranée, du port de Rotterdam à celui de Gênes. Le tunnel va être emprunté chaque jour par plus de 200 trains de marchandises, à une vitesse de 100 km/h, et par une cinquantaine de trains de voyageurs, pouvant rouler jusqu'à 200 km/h.