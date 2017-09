Baisse de la production russe de pétrole

La production russe de pétrole a baissé à 10,91 millions de barils par jour (bpj) en août contre 10,95 millions en juillet, selon des données publiées par le ministère de l'Energie pendant le week-end. Ce chiffre est le plus bas depuis les 10,71 millions de bpj d'août 2016 et il représente une diminution de 3% par rapport au niveau d'octobre 2016, qui a servi de référence pour les baisses de production décidées en novembre par l'Opep et plusieurs autres pays producteurs dont la Russie.

Dans le cadre de cet accord, la Russie s'est engagée à réduire ses pompages de 300.000 bpj par rapport au niveau d'octobre qui était de 11,247 millions de bpj. Sur la période janvier-août toutefois, la production de pétrole russe a augmenté de 1,4% par rapport aux huit premiers mois de 2016. Les exportations par oléoduc ont continué d'augmenter en août, représentant 4,34 millions de bpj contre 4,1 millions en juillet.

Les données du ministère de l'Energie montrent que Gazprom Neft, la filiale pétrolière du géant gazier Gazprom, a réduit sa production de 5% le mois dernier en raison de travaux de maintenance dans l'important gisement de Prirazlomnoye dans l'Arctique. En tonnes, la production de pétrole russe a diminué à 46,144 millions de tonnes en août contre 46,309 millions en juillet. Le gisement de Prirazlomnoye, exploité depuis 2013, a une production prévue de 2,6 millions de tonnes cette année, ou plus de 50.000 bpj.

(avec Reuters)