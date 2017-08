L'Uranium, si puissant et si dangereux ?

Premier volet : on découvrit l'uranium au XIXe siècle, mais ce n'est qu'au moment où Hitler incita des physiciens allemands à fabriquer un matériau pouvant servir à l'armement nucléaire que l'uranium se révéla dangereux.

On découvrit l'uranium au XIXe siècle, mais ce n'est qu'au moment où Adolf Hitler incita des physiciens allemands comme Otto Hahn à se pencher sur la construction d'un réacteur expérimental, et sur la fabrication d'un matériau pouvant servir à l'armement nucléaire, que l'uranium se révéla dangereux. Face à la menace d'une bombe atomique, Albert Einstein alerta le président Roosevelt, poussant ainsi le gouvernement américain à mettre sur pied un projet de recherche secret. Les 6 et 9 août 1945, des avions de chasse américains larguèrent deux bombes nucléaires sur Hiroshima et Nagasaki, faisant 155.000 victimes. La contamination radioactive causa la mort de 110.000 autres personnes dans les semaines qui suivirent.

Second volet : avec la crise pétrolière, l'énergie atomique sembla s'imposer rapidement comme une solution énergétique "propre". Cette euphorie prit brutalement fin en 1986, avec l'accident de Tchernobyl.

Avec la crise pétrolière, l'énergie atomique sembla s'imposer rapidement comme une solution énergétique "propre". Cette euphorie prit brutalement fin en 1986, avec l'accident de Tchernobyl. La moitié de l'Europe fut touchée par ses retombées radioactives. Il y a quelques années, nul ne pouvait imaginer qu'une catastrophe semblable puisse à nouveau survenir dans un pays occidental, jusqu'au désastre de Fukushima, en 2011. Et maintenant ? À l'heure où l'Allemagne organise sa transition énergétique, la France, elle, mise toujours sur le nucléaire. Ce documentaire en deux volets suit le physicien Derek Muller, très connu sur Youtube, dans sa quête de réponses concernant l'une des substances les plus dangereuses au monde.