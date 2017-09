La consommation de pétrole continuera de grimper d'ici à 2040

Ça grimpe ! D'après le rapport de l'agence américaine d'information sur l'énergie (EIA), publié jeudi, la consommation mondiale de pétrole et autres carburants liquides augmentera de près de 20% d'ici 2040. Et ce, grâce aux secteurs des transports et de l'industrie.

Cette consommation devrait passer de 95 millions de barils par jour (bpj) en 2015 à 104 millions de bpj en 2030 et 113 millions en 2014, selon les prévisions pour 2017 de l'EIA. Soit une hausse de 19% entre 2015 et 2040.

La part de marché de l'Opep stable ou en hausse

Pour expliquer cette augmentation, il faut observer les pays n'appartenant pas à l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), selon l'EIA. Leur consommation progressera de 1,3% par an, alors qu'elle baissera légèrement pour les pays de l'OCDE.

Selon le rapport, la part de marché de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) se maintiendra ou augmentera.

Le gaz naturel en forte croissance

Les énergies renouvelables resteront le secteur énergétique qui connaîtra la plus forte croissance avec une consommation qui progressera en moyenne de 2,3% par an entre 2015 et 2040. Mais les énergies fossiles resteront tout de même dominantes, représentant 77% de la consommation en 2040.

Toujours selon les prévisions de l'agence américaine, le gaz naturel sera l'énergie fossile qui connaîtra la plus forte croissance avec une hausse de 1,4% par an

(avec Reuters)