SPIE, le "serial" acheteur "Made in France" : 100 acquisitions en 10 ans

Un véritable "serial" acheteur... Ainsi, depuis 2006, SPIE a réalisé sa 100ème acquisition en dix ans avec le rachat le 1er septembre d'AGIS Fire & Security, une entreprise polonaise et spécialiste du secteur de la protection incendie, de la sécurité et des solutions en matière de technologie du bâtiment. Le leader européen des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications consacre chaque année "une part de son cash-flow disponible à un flux régulier d'acquisitions de taille moyenne", a expliqué le groupe dans un communiqué.

Des acquisitions qui contribuent à élargir son offre de services, à accroître la densité de son réseau d'implantations, et à renforcer sa proximité avec ses clients. Elles ont permis à SPIE d'augmenter son chiffre d'affaires de plus de 1,5 milliard d'euros en dix ans. Avec près de 600 sites dans 38 pays et 38.000 collaborateurs, SPIE a réalisé, en 2015, un chiffre d'affaires consolidé de 5,3 milliards d'euros et un EBITA consolidé (résultat d'exploitation avant amortissement des écarts d'acquisition) de 351 millions d'euros. Ces rachats ont "significativement contribué à la croissance du groupe et de ses résultats", a précisé SPIE.

"La recherche et l'évaluation des cibles, l'exécution du plan d'intégration, la sécurisation du retour sur investissement font notamment l'objet d'une grande attention", a assuré SPIE.

SPIE, un acteur clé dans le secteur européen

Le groupe SPIE s'est imposé au cours des dix dernières années comme un acteur clé de la consolidation du secteur européen des services multi-techniques. Positionné sur un marché encore très fragmenté, bénéficiant d'une forte capacité d'exécution et d'un niveau élevé de cash-flow disponible, SPIE est bien placé pour poursuivre dans cette voie et continuer d'afficher à l'avenir une croissance quasi-organique soutenue.

"Les acquisitions quasi-organiques constituent un moteur puissant de notre croissance et un pilier de notre modèle d'entreprise, a expliqué le PDG de SPIE, Gauthier Louette. Elles sont, et resteront dans les années à venir, un axe essentiel de notre stratégie visant à consolider notre position de leader européen indépendant".