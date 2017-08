Total acquiert le danois Maersk Oil pour 6,3 milliards d'euros

L'accord prévoit que A.P. Møller - Mærsk recevra l'équivalent de 4,95 milliards de dollars en actions Total et que Total reprendra à son compte 2,5 milliards de dollars de dette de Maersk Oil. Total émettra 97,5 millions d'actions Total destinées à A.P. Møller - Mærsk A/S , sur la base d'un prix égal à la moyenne des cours cotés des vingt séances de bourse ayant précédé le 21 août (date de signature), ce qui représentera 3.75% du capital social élargi de Total. De façon à consolider le partenariat créé par cette transaction en actions, Total a également offert, sous réserve de l'approbation de ses actionnaires, la possibilité d'un siège au conseil d'administration de Total à A.P. Møller Holding A/S, principal actionnaire de A.P. Møller - Mærsk.

La transaction est désormais soumise au processus légal d'information et de consultation des instances représentatives du personnel concernées ainsi qu'à l'approbation des autorités compétentes. La finalisation de cette transaction devrait avoir lieu au premier trimestre 2018 et aura une date effective au 1er juillet 2017.

« Cette transaction représente une opportunité exceptionnelle pour Total d'acquérir, grâce à une transaction en actions, une entreprise avec des actifs de grande qualité et complémentaires dans de nombreuses régions clés où Total est déjà présent. L'intégration des activités de Maersk Oil fera de Total le second opérateur en Mer du Nord » a commenté Patrick Pouyanné, Président-directeur général de Total Patrick Pouyanné a conclu : « Cette transaction a un effet positif immédiat sur le résultat et cash-flow par action du groupe Total et contribuera à alimenter la croissance pour les années à venir. »

Carte des principaux actifs de Maersk Oil

Le titre Maersk prend 3% à Copenhague

L'intégration des activités de Maersk Oil fera de Total le deuxième opérateur en mer du Nord, bénéficiant de positions majeures au Royaume-Uni, en Norvège et au Danemark, fait valoir son PDG Patrick Pouyanné, cité dans le communiqué.

Le rapprochement permettra à Total d'ajouter à ses réserves environ un milliard de barils équivalent pétrole, dont 85% dans des pays OCDE, contribuant à sa stratégie visant à équilibrer les risques pays de son portefeuille.

L'opération devrait produire des synergies supérieures à 400 millions de dollars par an et un effet positif immédiat sur le résultat net par action (BNPA) et le cash-flow par action, précise Total.

Le groupe espère finaliser la transaction au premier trimestre 2018 et le conseil d'administration de Total considérera que le dividende en action soit dorénavant proposé sans décote afin que les actionnaires de Total bénéficient de l'impact positif de l'acquisition de Maersk Oil sur les résultats et cash-flow du groupe.

(avec agences)