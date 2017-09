Solvay vend son activité de plastiques 1,1 milliard d'euros et finalise son recentrage

Le groupe chimique belge Solvay vend son activité polyamides au groupe chimique allemand BASF pour environ 1,1 milliard d'euros, ont annoncé mardi les deux groupes dans deux communiqués séparés. La transaction valorise les activités vendues à 1,6 milliard, selon les deux groupes, mais "le produit net de la vente est estimé à 1,1 milliard d'euros", a précisé le groupe belge.

BASF "complète" son "portefeuille de plastiques techniques" et "élargit [sa] position comme fournisseur de solutions pour le transport, la construction les applications industrielles et autres biens de consommation", selon le groupe allemand, qui souligne que "cette transaction devrait améliorer l'accès à des marchés en croissance que sont l'Asie et l'Amérique du Sud". Le groupe allemand, qui est par ailleurs le numéro trois mondial de l'agrochimie, s'était vu reprocher par certains investisseurs d'être resté en retrait du mouvement de consolidation qui a agité ce secteur dernièrement.

L'activité polyamides de Solvay représentait en 2016 un chiffre d'affaires de 1,315 milliard d'euros et un excédent brut d'exploitation (Ebitda) d'environ 200 millions d'euros, avec près de 2.400 collaborateurs dans le monde, dont environ 1.300 en France.

Solvay en pleine transformation

"La cession attendue de l'activité Polyamides marque une étape essentielle dans la profonde transformation du groupe entamée il y a quatre ans. Cette opération permettra à Solvay de s'affirmer comme un groupe de chimie à haute valeur ajoutée, en croissance soutenue et créateur de valeur durable", déclare le directeur général Jean-Pierre Clamadieu dans un communiqué.

Sa sortie du périmètre de Solvay a amené le groupe à revoir à la baisse ses perspectives pour 2017, en tenant compte également de l'appréciation de l'euro. Sur la base des taux de change actuels, il anticipe désormais une croissance de l'Ebitda 2017 comprise entre 6 et 8% alors qu'en août il prévoyait une croissance tout en haut d'une fourchette à un chiffre.

La transaction "en vue de la cession" doit être soumise à la consultation des instances représentatives de Solvay avant de devenir juridiquement contraignante, et les deux groupes ont pour objectif de conclure l'affaire "dans le troisième trimestre 2018", selon BASF.

