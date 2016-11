Chemise arrachée : trois ex-salariés d'Air France condamnés à 3 à 4 mois avec sursis, deux relaxés

[ Article publié le 30 novembre 2016 à 9h30 mis à jour à 11h25 ]

Trois ex-salariés d'Air France, des militants CGT accusés d'avoir agressé deux cadres lors d'une manifestation en octobre 2015, ont été condamnés mercredi à des peines de 3 à 4 mois de prison avec sursis par le tribunal de Bobigny, qui a relaxé deux autres prévenus.

Poursuivis pour des dégradations commises sur le portail d'accès au siège de la compagnie aérienne à Roissy, dix autres salariés et ex-salariés de la compagnie se sont vu infliger une amende de 500 euros.

Le tribunal a aussi condamné les prévenus à verser un euro symbolique à Air France.

A la barre, "les quinze d'Air France" ont écouté le président égrener les décisions du tribunal. Le procureur avait requis 2 à 4 mois de prison pour les cinq jugés pour violences, parmi lesquels figure un représentant CGT du personnel. L'avocate de 11 des prévenus, Lilia Mhissen, a jugé "scandaleuses" ces condamnations. Elle "conseillera" a ses clients de faire appel.

Les représentants de la compagnie aérienne ont, à l'opposé, exprimé leur "satisfaction" de voir la "culpabilité" des prévenus "reconnue":

"Cette décision permet de clore le triste épisode" du Comité central d'entreprise d'Air France du 5 octobre 2015, a estimé l'entreprise dans un communiqué.

Vues "1,4 milliard de fois dans le monde entier" et particulièrement "humiliantes" pour les intéressés, les images des deux cadres d'Air France escaladant un grillage pour échapper aux manifestants devant le siège social à Roissy ce lundi 5 octobre 2015, avaient fait le tour du monde.

Le 27 mai 2015, 15 salariés d'Air France au total comparaissaient devant le tribunal correctionnel : cinq pour "violences en réunion", qui encourent jusqu'à trois ans d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende, et dix autres salariés pour "dégradations" lors de cette manifestation du 5 octobre qui faisait suite à l'annonce d'une restructuration de la compagnie aérienne menaçant près de 3.000 emplois. Mais la cour décidait de renvoyer l'affaire aux 27 et 28 septembre.

Fin septembre, le procureur de la 14e chambre du tribunal correctionnel de Bobigny avait requis de deux à quatre mois de prison avec sursis contre cinq des prévenus, soupçonnés de violences, et une amende de 1.000 euros contre les dix autres, mis en cause pour des dégradations.

Rappel des faits : le vendredi 2 octobre 2015, le conseil d'Air France, constatant l'échec des négociations avec les pilotes, annonce son plan B de réduction de voilure : la direction évalue notamment à 2.900 personnes le sureffectif induit par la baisse d'activité à court terme. L'annonce en est faite lors du comité central d'entreprise le lundi 5 octobre au siège d'Air France à Roissy, devant lequel les syndicats organisent avec 2.000 salariés, dans une ambiance très tendue, une manifestation. La tension monte d'un coup : après avoir forcé le portail d'entrée, une cohorte de mécontents avait envahi le comité central d'entreprise au siège de la compagnie à Roissy. Certains s'en étaient pris physiquement à deux responsables de la société et aux vigiles qui avaient tenté de les protéger. Sept personnes avaient été molestées. Parmi elles, un vigile avait brièvement perdu connaissance. Les deux cadres sont Xavier Broseta, DRH d'Air France à l'époque, et Pierre Plissonnier, responsable de l'activité long-courrier, soudain pris à partie, qui avaient dû fuir sous les huées, torse nu pour le premier, la chemise en lambeaux pour le second.

