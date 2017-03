Doutes sur le retour à l'équilibre financier de HOP Air France en 2017

Air France va-t-il atteindre son objectif de retour à l'équilibre de son activité dite de point-à-point (par opposition aux vols en correspondance) en 2017, fixé en 2012 et réitéré depuis par la nouvelle direction ? Autrement dit, Air France peut-elle améliorer le résultat d'exploitation de HOP Air France de 50 millions d'euros cette année pour équilibrer les comptes de cette activité exploitée à la fois par la société HOP (qui regroupe les ex- Regional, Britair, Airlinair) et Air France, comme c'est le cas sur La Navette par exemple, ce service cadencé entre Paris-Orly et Nice, Marseille, Montpellier, Toulouse, et Bordeaux.

Coût du pétrole

Ce n'est pas gagné à écouter Alain Malka, le nouveau patron de HOP Air France, la marque qui chapeaute l'activité point-à-point des deux compagnies.

« En ayant amélioré ses résultats de 20 millions d'euros en 2016, HOP Air France est sur la bonne trajectoire. La société HOP a de son côté atteint l'équilibre de son résultat d'exploitation [...]. Sur l'aspect du retour à l'équilibre global, il va falloir suivre l'évolution du prix du pétrole. Cela peut gêner l'objectif que nous avions initialement », a-t-il indiqué, en rappelant la difficulté de faire les comptes dans la mesure où les coûts globaux d'Air France sont ventilés sur toutes les activités et pas uniquement sur le point-à-point.

Après une chute spectaculaire de la facture carburant en 2016 (-1,5 milliard d'euros) pour l'ensemble du groupe Air France-KLM, celle-ci devrait légèrement augmenter de 100 millions d'euros cette année selon les prévisions du groupe il y a un mois.

Les réservations sont dynamiques

Au-delà de cette incertitude, HOP Air France a bien commencé l'année, avec une « bonne qualité de la recette », a fait valoir Alain Malka.

« Le début de l'année est extrêmement porteur, conforme aux prévisions budgétaires », a expliqué Hélène Abraham, la directrice commerciale et marketing de HOP Air France, en précisant que « les réservations pour les prochaines semaines étaient très dynamiques ».

Au cours de la saison estivale qui vient de commencer, HOP Air France va légèrement augmenter son offre en sièges de 0,8%, soit 100.000 supplémentaires.

Clarification des marques

Face à la féroce concurrence de la SNCF, des bus Macron et du covoiturage, HOP Air France, qui a souvent été ces dernières années une sorte de laboratoire commercial pour l'ensemble d'Air France, continue d'innover en lançant une carte Week-end, permettant de bénéficier de baisses tarifaires sur tous les trajets incluant la nuit du samedi au dimanche sur place.

Alors que la direction d'Air France a l'intention de clarifier son portefeuille de marque, HOP Air France entend faire des annonces en septembre. Les réflexions portent notamment sur la livrée des avions, et la possibilité ou pas de placer les codes de vente (de HOP et d'Air France) sur les vols de la Navette.