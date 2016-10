Mariage en vue entre XL Airways et La Compagnie

Mariage en vue dans le ciel français. Selon nos informations, les compagnies aériennes XL Airways et La Compagnie sont en négociations exclusives pour un rapprochement. Validé par les deux parties, le montage financier est pour le moins original.

Une opération sans sortie de cash

Dépourvue d'actionnaires depuis près de deux ans, XL Airways rachèterait La Compagnie, laquelle se ferait payer en actions XL Airways. De facto, les actionnaires de La Compagnie, dont l'identité de la quasi-totalité a toujours été tenue secrète à l'exception de celle de Charles Beigbeder (selon nos infomations, Motier, la holding de la famille Moulin, propriétaire des Galeries Lafayette, est le plus gros actionnaire....), deviendraient propriétaires des deux transporteurs sans avoir déboursé le moindre centime pour XL Airways. Ils deviendraient également propriétaires d'Héliades, le tour-opérateur d'XL Airways. L'ensemble pèse 300 millions d'euros de chiffre d'affaires environ. Les résultats de La Compagnie ne sont pas publiés.

Contacté, Frantz Yvelin, le PDG-cofondateur de La Compagnie n'a pas souhaité "commenter les rumeurs". Charles Beigbeder et Michel Circurel, président de MichelCicurelconseil, qui tient un rôle clé dans ce dossier, n'ont pas répondu à nos sollicitations. Le PDG d'XL Airways, Laurent Magnin, n'était pas joignable non plus.

Cet accord, s'il allait au bout, permettrait à XL de retrouver enfin des actionnaires. Pour rappel, en 2014, après le refus des actionnaires d'XL de l'époque d'honorer la reprise d'une créance de 21 millions d'euros comme ils s'y étaient engagés lors de leur entrée au capital de l'entreprise en 2012, XL Airways avait obtenu l'attribution judiciaire des titres. Ce faisant, elle était devenue propriétaire de ses propres actions. Le juge avait néanmoins demandé à la direction de trouver un actionnaire d'ici à 2016.

Ce rapprochement va permettre la création d'un groupe de 5 appareils long-courriers (trois A330 pour XL, quatre prochainement, et deux B757 pour La Compagnie)

Deux profils différents

Pour certains, un tel mariage est curieux, tant les profils des deux acteurs sont différents. XL Airways est une compagnie long-courrier à vocation touristique, avec une flotte Airbus, quand La Compagnie est un transporteur positionné sur les vols long-courriers 100% classe affaires, sur le modèle de l'Avion. Lancée il y a deux ans avec 30 millions d'euros (une recapitalisation du même montant a eu lieu depuis), La Compagnie est focalisée sur la desserte de Newark au départ de Roissy-Charles de Gaulle. Pour d'autres, un tel mariage permet d'avoir des positions fortes sur New-York à la fois sur le segment affaires et sur le segment loisirs, XL Airways desservant également New York depuis plusieurs années. A cette complémentarité s'ajoute un point commun : chacune dans son marché, les deux compagnies proposent des bas tarifs.

Sur le plan financier, La Compagnie n'est toujours pas à l'équilibre. XL Airways était quant à elle revenue dans le vert en 2015 (exercice clos fin septembre). Aucune indication n'a filtré sur le dernier exercice, forcément difficile avec les conséquences des attentats en France. Selon des observateurs, au regard de son profil, XL doit disposer d'une bonne trésorerie. La compagnie était très convoitée. Selon nos informations, Air Austral avait pris la décision de reprendre XL. Mais elle est arrivée trop tard.