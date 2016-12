Trump veut relancer la "guerre des étoiles"

A la veille de Noël, le futur président des Etats-Unis, Donald Trump, a publié le message suivant sur Twitter : « Les Etats-Unis doivent fortement renforcer et développer leur potentiel nucléaire jusqu'au moment où le monde reviendra à la raison pour ce qui concerne l'armement nucléaire ». Trump marche-t-il dans les pas de l'un de ses prédécesseurs, Ronald Reagan, qui avait annoncé en 1983 une coûteuse course aux armements, avec son Initiative de défense stratégique (IDS), plus connue sous le nom de « guerre des étoiles », pour abattre « l'Empire du mal », c'est-à-dire l'Union soviétique.

Comme Reagan, Trump pense qu'il faut dépasser l'équilibre de la terreur, en se dotant de nouvelles armes qui puissent anéantir l'ennemi, ou du moins son arsenal de missiles, avant qu'il n'atteigne les Etats-Unis.

Une réponse à Vladimir Poutine

Le tweet de Trump était cependant une réponse à Vladimir Poutine. Dans un discours, le président de la Russie avait annoncé vouloir se doter « de systèmes de missiles capables de pénétrer de façon fiable dans tous les systèmes antimissiles existants et à venir ». La désescalade nucléaire n'est visiblement plus à l'ordre du jour.

Même si les deux leaders ont atténué leurs propos, leurs propos sont sans ambigüité. A eux deux, Russie (7.300) et Etats-Unis (6.970) concentrent 93% des armes nucléaires. La dissuasion liée à la terreur d'une guerre nucléaire dépend donc des rapports qu'ils entretiennent.

Toutefois, si l'on tient compte des alliés respectifs des deux pays, la dynamique est plutôt du côté russe. Dans le camp des Etats-Unis et Israël (80), on peut compter la France (300), qui occupe le troisième rang, et le Royaume Uni (215). Dans l'autre camp, outre la Russie, il y a la Chine (260), le Pakistan (130) et l'Inde (120). Si la Corée du nord est créditée de 15 armes, son programme nucléaire est secret tout comme celui de la Chine et de l'Iran, et le nombre pourrait être plus élevé.

Le lien étroit de la recherche nucléaire entre militaire et civil

Il y a aussi un autre aspect dans ce dossier. Au regard du lien étroit qu'entretiennent le militaire et le civil en matière de programme de recherche nucléaire, il est intéressant de noter que nombre d'économies émergentes deviennent pro-nucléaires. L'atome présente l'avantage de donner une indépendance énergétique, de fournir une production importante d'électricité, permettant d'accélérer le développement économique (ce que peuvent difficilement faire les renouvelables), et, last but not least, de lutter contre le réchauffement climatique.

Aujourd'hui, le parc nucléaire mondial compte 437 centrales nucléaires en fonctionnement, principalement dans les économies développées. Mais les 66 réacteurs actuellement en construction se situent majoritairement en Asie (25 en Chine, qui veut doubler sa capacité de production d'électricité d'origine nucléaire). Quant au 166 projets annoncés, ils se situent principalement en Chine, en Inde, en Russie, aux Etats-Unis ainsi qu'au Moyen Orient.

L'Iran est d'ailleurs toujours soupçonné de vouloir se doter de l'arme nucléaire, sous couvert d'un important programme civil d'électricité fourni par l'atome, grâce notamment à de nouvelles centrifugeuses. Le 10 janvier, une réunion se tiendra pour passer en revue l'application de l'accord nucléaire entre l'Iran et les grandes puissances, Etats-Unis en tête, et statuer sur la poursuite de la levée des sanctions économiques ou leur renforcement. Un accord que Donald Trump, qui sera intronisé président le 21 janvier, a d'ores et déjà promis de dénoncer.

"Protéger l'Amérique"

Finalement, le tweet de Trump annonce la couleur aux Américains et aux autres nations. Les Etats-Unis vont reprendre leur programme nucléaire civil mais aussi militaire pour garder l'avantage technologique et la suprématie militaire « pour pouvoir protéger l'Amérique », comme le futur président ne manque jamais une occasion de le rappeler.