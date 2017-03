Faut-il encore repousser l'âge de la retraite ?

Trente-cinq ans après la réforme fixant la retraite à 60 ans, l'âge des retraites est encore un des sujets qui divise le discours politique. La candidate du Front national et le champion du Front de Gauche veulent réinstaurer l'âge de départ à la retraite à 60 ans. Emmanuel Macron envisage une réforme globale du système de pension actuel par un système de retraite à points, en vigueur en Suède. Notre nomenclature actuelle des retraites est à bout de souffle : alambiquée, peu lisible, inadaptée, inégalitaire... Sommes-nous condamnés à partir en retraite de plus en plus vieux ?

Pour débattre, Agnès Verdier-Molinié, Directrice de la Fondation iFRAP, Christophe Ramaux, économiste, chercheur au Centre d'Économie de la Sorbonne et Mathieu Plane, économiste et directeur adjoint à l'OFCE.