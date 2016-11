"La laïcité sans conditions même dans l'entreprise" (Abdénour Aïn-Séba)

LA TRIBUNE - L'entreprise cristallise les problématiques sociétales relatives à l'immigration. Être soi-même issu de la population qui concentre ces enjeux confère-t-il une responsabilité particulière ?

ABDENOUR AÏN-SEBA - Être patron, c'est être tout entier dans la conscience que l'entreprise doit constituer le premier lieu d'intégration et un levier d'égalité. L'entreprise est un espace laïc, et cette laïcité, qui conditionne le vivre-ensemble, doit être sanctuarisée. Et c'est au patron d'assurer cette règle. Une entreprise doit être naturellement représentative de toute la diversité - ethnique, générationnelle, géographique, etc. - du territoire dans lequel elle exerce, sans jamais que les spécificités liées à cette diversité n'occupent d'autre place que celle de la neutralité. Dès lors, la dimension cultuelle comme, d'ailleurs, l'expression politique n'y ont pas leur place.

Votre engagement d'homme, de patron et de citoyen est d'être considéré pour ce que vous êtes intrinsèquement, et indépendamment de votre identité originelle et religieuse. Le chemin est-il tortueux ?

Il est l'heure de tordre le cou au misérabilisme et à l'autoflagellation. Il est temps de cesser de toujours reporter la responsabilité sur les autres. Il ne s'agit pas de nier l'existence de discriminations, mais simplement d'en relativiser l'étendue et de ne pas succomber au piège de la victimisation. Car après tout, chacun peut revendiquer un complexe, cause, à ses yeux, de son échec : être petit, venir de la campagne, s'exprimer avec un accent du terroir, etc. Les décideurs issus de l'immigration et qui ont réussi professionnellement ont un triple devoir : affirmer leur identité française, démontrer qu'ils sont respectés, et lutter contre ces bien-pensants qui, par mégarde, enferment des jeunes dans une spirale de l'échec, persuadés qu'ils sont de ne jamais pouvoir s'en sortir.

« Ni au coeur ni en dehors de la société » : ainsi l'écrivain Marek Halter appelle-t-il à « situer » la religion dans la société. Cette aspiration vaut-elle pour l'entreprise ?

L'arbitre suprême a pour nom « laïcité ». C'est elle seule qui permet aux différences d'être respectées et rassemblées, c'est grâce à elle seule que des individus, tous, par définition, singuliers, vivent ensemble au nom de valeurs communes, au premier rang desquelles dominent celles de la République.

Il est nécessaire d'ouvrir des débats publics, afin de revisiter les fondements de la laïcité à l'aune d'une société française qui, un siècle plus tard, a considérablement muté. Démographie, immigration, mondialisation des échanges, émergence de nouveaux continents économiques, irruption du numérique, nouvelles technologies... ont bouleversé les conditions du vivre-ensemble et la nature même des rapports humains. Et réclament une adaptation des textes, afin de continuer d'honorer la vocation même de toute société : préserver l'harmonie du groupe, grâce à la construction de valeurs partagées. L'intelligence de l'homme est de faire preuve d'adaptabilité aux situations ; cela vaut dans la société comme dans l'entreprise. Le laïcisme, c'est l'idée que ce qui a été défi ni par nos pères ne doit pas être touché. Étant scientifique de formation, je sais que tout est mouvement. Seule la mort fige.

L'entreprise peut-elle vraiment être terreau de spiritualité et d'humanisme ? Et à quelles conditions ?

L'entreprise ne peut en aucune manière être un lieu d'expression des religions. Lieux de culte et lieux de laïcité ne se confondent pas. Les valeurs, républicaines, de l'entreprise s'imposent à toutes les autres - ce qui bien sûr n'empêche nullement un salarié, à ses seuls moments de pause, de psalmodier -, y compris parfois au strict texte juridique. Ainsi, dans ma société, je ne tolère pas d'écarts vestimentaires que je juge contraires à l'image de l'établissement. La ligne de démarcation est ténue... Que demandé-je à mes collaborateurs ? D'être citoyens de l'entreprise, qui ellemême se doit d'être citoyenne. Et l'un des piliers de cette citoyenneté, dont le dirigeant est le garant, c'est l'égalité entre tous. La création de valeurs, la foi peut aider chaque individu dans sa stricte intimité à l'enrichir, puisqu'elle est censée faire progresser. En revanche, l'appartenance affichée à une religion engendre un niveau de complexité supplémentaire, présente un risque, et peut provoquer la cassure, la stigmatisation et l'incompréhension. Elle affecte le dialogue et la coopération, bref, elle nuit à la performance collective. Aucun signe ostentatoire n'a sa place dans l'entreprise. Ni foulard ni kippa. En revanche, l'entreprise peut, et même doit, être la scène d'épanouissement de la spiritualité, dès lors qu'à celle-ci sont associés l'empathie, l'attachement à l'autre, la solidarité, la volonté de coconstruire ou celle de partager, etc. Et pour en créer les conditions, l'entreprise doit être en cohérence avec ses principes.

Propos recueillis par Denis Lafay

_______

Liste des entretiens TOUT CHANGER !

DARWIN, PÈRE DE L'INNOVATION par Pascal Picq

RÉENCHANTER LA DÉMOCRATIE par Alain Touraine

RÉAPPRENDRE A OSER LE RISQUE par Nicolas Baverez

REPENSER L'ÉTAT par Michel Wieviorka

L'HEURE DE CHANGER DE CIVILISATION par Edgar Morin

L'ENTREPRISE LE PRISME PHILOSOPHIQUE par Roger-Pol Droit

DU BONHEUR À L'ÉCOLE ! par Olivier Faron

LA LAÏCITÉ SANS CONDITIONS MÊME DANS L'ENTREPRISE par Abdénour Aïn-Saba

LA SOCIÉTÉ AU RÉVÉLATEUR DE LA JUSTICE par Eric Dupond-Moretti

PLAIDOYER POUR UNE NOUVELLE EUROPE par Jean+Maris Cavada

LES MÉDIAS, SYMPTÔMES DE LEUR ÉPOQUE par Dominique Wolton

LE PROGRÈS SCIENTIFIQUE, JUSQU'OÙ ? par Serge Guérin

LES VOIES VERS L'ACCOMPLISSEMENT DE SOI par Cynthia Fleury

AUX RACINES DE L'ACTE CRÉATEUR par Cédric Villani

FORUM TOUT CHANGER, LE 9 NOVEMBRE AU CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET MÉTIERS DE PARIS, programme et inscriptions sur latribune.fr