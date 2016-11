Le monde selon Trump sera-t-il plus dangereux ?

« Nous nous entendrons avec tous les pays qui veulent s'entendre avec nous » a déclaré Donald Trump dans son discours de victoire à la présidence ce mercredi matin.

Conciliant ou stratège, le nouveau président a cependant ajouté qu'il placerait « les intérêts américains en premier ». Cette promesse risque-t-elle de conforter les mouvements populistes du reste du monde, et de donner un signal de repli et d'isolationnisme ? De quelle politique usera le nouveau président au Proche et au Moyen-Orient, lui qui souhaite aller à l'encontre de la politique d'Obama ?

Nous en parlons avec Jake Lamar, journaliste et écrivain, Alexandra de Hoop Scheffer, politologue et spécialiste de la politique étrangère américaine, et André Kaspi, historien et spécialiste des États-Unis.