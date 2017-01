Revenu universel : faut-il payer les gens qui ne travaillent pas ?

La question de la création d'un revenu universel en France s'est à nouveau invitée dans le débat politique, à la faveur cette fois des primaires de la gauche et a fortiori de la prochaine élection présidentielle. Le sujet apparaît en effet comme l'une des grandes lignes de fracture entre les candidats. Dans d'autres pays, comme la Finlande, le revenu de base universel est passé d'utopie à projet concret : depuis le 1er janvier, le pays scandinave verse 560 euros à 2.000 demandeurs d'emploi choisis au hasard. Si l'essai s'avère concluant, le projet pourrait être étendu à toute la population, dans le but d'« augmenter la compétitivité des entreprises, de « réduire les dépenses de l'État», et de «relancer l'emploi» en flexibilisant le marché du travail. La France est-elle prête à passer le cap du revenu universel ?

Jean-Éric Hyafil, économiste et enseignant-chercheur à l'université Paris I, Delphine Granier, analyste pour le think-tank "Génération Libre", et Henri Sterdyniak, économiste et conseiller scientifique à l'OFCE, sont nos invités pour en débattre.