La disruption du transport urbain  : vers un usage personnel

La « International Conference on Demand Responsive Transportation » organisée par le « Transportation Research Board » de l'Académie Américaine des Sciences vient d'avoir lieu aux Etats-Unis (26-28 septembre 2016).

En janvier prochain, sous le signe « Leading the Way in an Era of Rapid Change », aura lieu à Washington la 96e conférence annuelle de ce groupe de travail, une référence mondiale dans le transport, avec ses 5.000 présentations au cours de quelque 750 sessions, sans oublier pas moins de 100 workshops.

Entre ces deux événements, des Etats, villes et collectivités locales du monde entier se réuniront à Quito (Equateur) pour participer à HABITAT III, la 3e conférence des Nations Unies sur le logement et le développement urbain durable (17-20 octobre 2016) pour évoquer le « Nouvel Agenda Urbain ». Parmi les domaines à traiter concernant nos vies urbaines, le transport, ou mieux encore la mobilité, qui par son caractère transverse, systémique et structurant, est l'une de clés de voûte de la manière dont nous vivons aujourd'hui, et allons vivre dans les décennies à venir dans nos espaces urbains.

La France des mobilités en mouvement

En même temps, il y a urgence, car nos villes sont asphyxiées, dans tous les sens du terme, par le chaos de la circulation dans de nombreux lieux de la planète, ainsi que par les problématiques de pollution, mais également par les difficultés à faire évoluer la vision individualiste du confort dans sa voiture et l'offre de services publics collectifs.

La croissance irréversible et accélérée de nos villes, conjuguée avec l'héritage de la ville sectorisée dans ses fonctions et le besoin d'une vraie qualité de vie, résiliente et inclusive, demande de nouvelles ruptures.

En France, deux annonces ont eu lieu en même temps : Navya, startup pionnière mondiale dans les navettes autonomes, vient de lever 30 millions d'euros tandis que l'octogénaire entreprise publique SNCF vient d'investir dans une startup du VTC, AlloCab.

La révolution du transport urbain à usage personnel

Au-delà du débat -avec ou sans chauffeur- de l'ubérisation et du rôle des plateformes avec leurs nouveaux modèles, les décennies à venir nous mettent au défi de changer le paradigme de la mobilité, vue comme une succession de transports à effectuer par chacun. En complément de la vision de la ville du ¼ d'heure, centrée sur nos besoins à satisfaire en minimisant les déplacements urbains, la convergence du "transport à la demande" avec le besoin individuel, l'optimisation par les plateformes technologiques, le numérique, l'IA et l'ubiquité, amènera à la révolution du Transport Urbain à Usage Personnel, qui pourrait se préfigurer par ce que l'on appelle le Transport Porte-à-Porte.

Qu'il soit avec ou sans chauffeur, par les moyens collectifs tels le métro, tram, bus, trains à parcours prédéfinis, ou par parcours adaptatifs collectifs en temps réel par bus, minibus, taxis collectifs, voitures en commun, ou alors par le partage de moyens individuels de mobilité (voitures, vélo, moto) ou le partage d'un parcours en commun PédiBus, VéliBus, la réelle question et le vrai défi qui se posent sont de satisfaire l'usager en lui offrant un parcours dans sa complétude, qui tienne compte du respect du bien commun, de l'optimisation de l'espace public et de la qualité de l'air avec son besoin propre.