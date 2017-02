Le bar à bonnets, il fallait oser !

Mojito, Caïpirinha, voire Sex on the beach ou Magic Russia, ces cocktails n'ont rien d'alcoolisé... Et pour cause, ce sont en fait des bonnets, « servis » dans un bar - oui, un bar à bonnets, comme il existe déjà des bars à ongles, des bars à sourcils et des bars à eaux - fruit de l'imagination de Bastien Valensi, créateur en 2013 de la marque Cabaïa.

Vendus dans un shaker

Le jeune entrepreneur parie d'une part sur la « customisation » de son produit. Vendus dans un shaker métallique, les quelque 80 modèles de bonnets sont assortis de trois pompons interchangeables, grâce à un petit système d'aimant disposé sur chacun des deux éléments. Et d'autre part, sur des boutiques éphémères tout en bois, chaleureuses, pour les vendre, le temps d'un...

Lire la suite